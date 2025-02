Calcio Serie D: si ferma il Bra, la NovaRomentin vince al Bravi per 3-2

Si interrompe dopo tredici partite, di cui undici vinte, la serie positiva della capolista Bra che cade contro la NovaRomentin nella ventisettesima giornata e vede avvicinarsi il Varese, ora a sei punti di distanza.

Al Bravi gli ospiti si impongono per 3-2 grazie alle reti di Rocco, Saccà e Samuele Gerbino. Di Tuzza, sullo 0-2 e Rosa, sull'1-3, le marcature giallorosse.

LA CRONACA

Grande equilibrio nelle fasi iniziali della partita. Dopo 20 minuti ci provano gli ospiti con Rizzo, Ribero si tuffa sulla sua destra e devia in corner. Giallombardo ferma una ripartenza pericolosa ed è il primo ammonito del match. Stessa sorte tocca, dopo la mezz'ora, a Tos. I padroni di casa costruiscono una buona azione allo scadere del primo tempo. Giallombardo si incunea nell'area avversaria e serve Aloia che, però, non riesce a capitalizzare. Nel primo ed unico minuto di recupero i giallorossi sono beffati da Rocco che da posizione defilata trafigge Ribero sul primo palo: 0-1 e squadre negli spogliatoi.

La ripresa si apre, per il Bra, male come era finita la prima frazione: Sganzerla atterra Saccà in area, l'arbitro decreta il penalty. Dal dischetto lo stesso Saccà spiazza Ribero e porta i suoi sul 2-0 al 52'. Nisticò prova a correre ai ripari inserendo Tuzza per Zanon. Il Bra reagisce e va ad un passo dal gol con Minaj, innescato da Giallombardo. Prodigioso l'intervento di Ferrante che respinge di istinto. Saccà è una spina nel fianco della retroguardia braidese: fuori di poco il suo diagonale al 60'. A riaprire la sfida ci pensa Tuzza, protagonista di una percussione centrale chiusa con un destro imparabile, 1-2 a 25 dal termine. Nella mischia anche Rosa e Perseu, al posto di Giorcelli e Gerbino. L'incontro si accende, Pautassi di testa si fa ipnotizzare da Ferrante. Nel momento di massimo sforzo giallorosso gli ospiti calano il tris. Autore del gol Samuele Gerbino, il cui tiro viene sporcato da Tos diventando imprendibile per Ribero: 1-3 al 77'. Aloia getta alle ortiche il pallone del 2-3, che trova invece Rosa in pieno recupero. Non c'è più tempo per pareggiare. Bra-NovaRomentin finisce 2-3.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Ribero, Tos, Giorcelli (71' Rosa), Sganzerla; Mawete (87' Cannatelli), Giallombardo (82' Chiabotto), T.Gerbino (71' Perseu), Zanon (53' Tuzza), Pautassi; Aloia, Minaj. A disp: Ariello, Cannatelli, Omorogbe, Legal, Rosa, Sardo, Chiabotto, Perseu. All Nisticò

NovaRomentin (4-3-3): Ferrante, Svystelnyk (71' Siciliano), Cannistrà, Bertoni, Chelli; Rizzo (82' Mollica), Dodaro, S.Gerbino; Saccà (72' Gozzo), Estrella Galeazzi, Rocco. A disp: Cocilovo, Rosato, De Lorenzis, Bertelegni, Bugno, Mollica, Siciliano, Voria, Gozzo. All Gonzalez

Gol: Rocco 45'+1, Saccà 52', Tuzza 65', 77' S.Gerbino, 91' Rosa

Ammoniti: Giallombardo, Tos, Rizzo, Svystelnyk, Rocco, Ferrante

Arbitro: Domenico Petraglione di Termoli, assistenti Cosimo De Tommaso di Voghera e Albulen Muca di Alessandria