Silvia Canale nuova Consigliera Fipav Cuneo-Asti

A inizio settimana, lunedì 3 febbraio, qui a Cuneo si è tenuta l’Assemblea Elettiva del Comitato Territoriale Fipav Cuneo-Asti. Un ringraziamento speciale e premiazione da parte del presidente Paolo Bertone, riconfermato, ai consiglieri uscenti Giulio Segino, Luciano Bardini e il nostro dirigente Sergio Robresco giunto al termine del 3° mandato, dopo 12 anni di servizio.

Su 43 società aventi diritto di voto, 29 hanno partecipato direttamente e 12 hanno delegato la propria rappresentanza. Su 2.470 voti totali dei presenti + delega, ben 2.210 (89,47%) hanno votato la candidata Silvia Canale, piazzandosi al vertice come numero di voti ricevuti, a pari merito con Giancarlo Bottero, dirigente del Volley Busca.

La team manager della serie A2 Cuneo Volley, Silvia Canale, ha così commentato il risultato ottenuto: « Entrare a far parte della FIPAV territoriale è motivo per me di grande orgoglio. Sono nel mondo della pallavolo da tanti anni ormai, ma l'esperienza federale è qualcosa che ancora mi mancava. Siamo un bel team, ci sono persone competenti e capaci dalle quali sono sicura avrò tanto da imparare. Dal canto mio posso assicurare la totale disponibilità a dare supporto quando e dove servirà».

Tutti i numeri nel dettaglio:

Totale società aventi diritto al voto 43 Totale voti società aventi diritto al voto 2.510 Società presenti 29 Società rappresentate con delega 12 Totale società votanti 41 (95,34%) Totale voti società presenti + deleghe 2.470 (98,40%) Voti esprimibili per elezione presidente 1.729 Voti esprimibili per elezione consiglieri .2470 Voti esprimibili per elezione revisore 1.729 ELEZIONE DEL PRESIDENTE Bertone Paolo 1.729 (100%) ELEZIONE DEI CONSIGLIERI Barbero Silvia 2.030 (82,18%) Bertolotto Giusy 2.050 (82,99%) Bottero Giancarlo 2.210 (89,47%) Canale Silvia 2.210 (89,47%) Fiorito Mirella 1.950 (78,94%) Rabellino Paola 1.830 (74,08%) ELEZIONE DEL REVISORE Girardo Gabriella 1.662 (96,12%)

Naturalmente questo risultato è di grande orgoglio per il Cuneo Volley, che augura a Silvia e a tutto il Comitato un buon lavoro per il quadriennio olimpico 2025-2028 e si associa al ringraziamento e alla stima per Sergio che resta una figura molto importante e di grande aiuto per il Club.