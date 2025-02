Bronzetti, finale amara nel Wta 250 di Cluj: vince Potapova

(Adnkronos) - Niente da fare per l'azzurra Lucia Bronzetti, sconfitta in finale al torneo Wta 250 di Cluj-Napoca. La 26enne romagnola, numero 72 del mondo, cede alla 23enne russa Anastasia Potapova, numero 32 del ranking Wta e prima testa di serie, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2 in poco più di due ore di gioco.