Che tempo che fa, Luciana Littizzetto in ospedale per pancreatite

(Adnkronos) - Luciana Littizzetto in ospedale per una pancreatite acuta. Le condizioni dell'attrice comica, presenza fissa a Che tempo che fa, sono state rese note durante la puntata di oggi condotta da Fabio Fazio. "Non sono caduta questa volta, ma mi mancava una permanenza in ospedale. Niente, martedì mi sono sentita male, sono corsa al pronto soccorso: è una pancreatite acuta", il messaggio di Littizzetto riportato anche dai canali social del programma. "Sono qua, sono viva e voglio ringraziare i medici, quelli che lavorano tutto il giorno nel reparto, coloro che lavorano di notte. Abbiamo una ricchezza, la sanità pubblica, non buttiamola via. Proteggiamola", aggiunge.