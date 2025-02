(Adnkronos) -

Jannik Sinner sarà in campo al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo, in programma sui campi in terra battuta del Principato dal 5 al 13 aprile.

A dare l'annuncio l'account Instagram del torneo monegasco che commentando una foto sorridente del numero uno del mondo ha scritto su una story: "Questo sorriso è lo stesso che abbiamo noi quando pensiamo che ti accoglieremo tra meno di due mesi".