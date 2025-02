Netto successo nel campo di casa per la Mercatò Alba, che centra il primo 3 a 0 del campionato

Con una prestazione decisamente convincente, forse la migliore vista in stagione, la Mercatò Alba centra il primo 3-0 del campionato, riscattando la prova opaca di una settimana fa.

Coach Oliva schiera De Vita palleggiatore con Bianco opposto, Morengo e Nikolov schiacciatori, Rocca e Varagnolo centrali con Mongioi libero.

Fase iniziale del primo set senza un vero padrone, squadre a braccetto con Alba che tiene bene il cambio palla, il primo strappo al set lo dà il turno al servizio di Nikolov, che trova anche un ace, che porta la Mercatò sul +3 (10-7). Albesi che spingono forte, Morengo e Bianco non vengono tenuti dagli avversari, che in un attimo si trovano a -5, costretti a chiedere time-out (14-9); ma è ancora Bianco per due volte in diagonale a cementificare il vantaggio dei suoi. Molto attenta anche la fase di difesa, negli scambi lunghi abbiamo pazienza di rigiocare e contrattaccare, anche con palle piazzate, come Nikolov, per il 20-14 e secondo time-out Lasalliano. Non ci sono cali di alcun tipo, gioco saldamente in mano ai nostri ragazzi, che vanno a chiudere il set 25-17 con il solito Bianco lasciato senza muro.

Gli ospiti provano a scuotersi nel secondo set con un muro su Morengo (2-3), ma sarà l’unico lampo del set, la Mercatò prende subito il controllo, con il turno al servizio di Morengo che mette in grossa difficoltà la ricezione ospite, e dal 5-4 si passa al 13-4 in poco tempo, segnando di fatto il resto del parziale, in cui De Vita serve bene i suoi attaccanti, bel primo tempo spostato di Rocca per il +10 (16-6). Esordisce anche il giovane Under 17 Mazzone al servizio sul 22-9, poi una piccola flessione consente ai torinesi di limitare il passivo prima che Bianco chiuda nuovamente il set, 25-13.

Nell’avvio di terzo set qualche errore al servizio e qualche disattenzione in copertura permette a Lasalliano di partire avanti (3-6), ma la Mercatò impatta subito il pari con un ace di Varagnolo, per poi trovare il break con una diagonale di Nikolov (10-8). Bianco prima in attacco poi a muro per allungare (15-11), ma Lasalliano rientra in gioco con un ace e un successivo contrattacco (17-16), momento di difficoltà ma ne usciamo bene con Rocca, che prima a muro e poi in attacco ridà margine ai suoi compagni (20-16 time-out Lasalliano). Altro turno al servizio di Nikolov con gli ospiti che faticano in cambio palla, allunghiamo ancora, Bianco conquista il primo matchball (24-17), il primo viene annullato, alla seconda occasione Morengo non sbaglia ed ecco i 3 punti!

Bella prestazione, continua nell’arco dei 3 set, pochi errori e in generale si è visto anche un discreto gioco. 3 punti importanti anche per la classifica, stacchiamo Sant’Anna e San Paolo, avvicinando Lasalliano, Val Chisone e Kolbe, sono 7 squadre nell’arco di 5 punti, ogni giornata la classifica vede sorpassi e controsorpassi. Nel prossimo turno saremo impegnati a Candiolo contro il Chisola, quarto in classifica e sicuramente impegnativo, ma vogliamo ripetere quanto di buono fatto vedere.

Mercatò Alba 3-0 Ascot Lasalliano Volley (25-17, 25-13, 25-18)

Mercatò Alba: Mercatò Alba: Bianco, De Vita, Favaretto, Mastrocola T., Mazzone, Mongioi (L1), Morengo, Pilzer, Rocca, Sobrero, Syku, Varagnolo (K), Zuccaro (L2). Coach: Oliva, Torrengo.