Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni di oggi domenica 9 febbraio

(Adnkronos) - Oggi, domenica 9 febbraio, torna 'Verissimo' con il secondo appuntamento del weekend. L'appuntamento con le interviste di Silvia Toffanin è alle 16:00 su Canale 5.

Silvia Toffanin accoglierà nel salotto di Verissimo la cantante Sabrina Salerno, che tornerà a parlare del periodo complicato che ha affrontato e della sua battaglia contro il tumore al seno. Barbara Lombardo, ricorderà con commozione suo marito, il grande Totò Schillaci, scomparso a settembre, a soli 59 anni, per un male incurabile.

A Verissimo, il carisma della storica opinionista di 'Uomini e Donne' Tina Cipollari, tornata sul trono del dating show di Maria De Filippi per cercare un nuovo amore. Inoltre, intenso ritratto per Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito nel marzo del 2023 da un attacco ischemico.

E ancora, la storia d’amore e di danza tra la ballerina Anbeta Toromani e il compagno Alessandro Macario.

Infine, sarà ospite Ilaria Galassi, l’ex ragazza di 'Non è la Rai' che, dopo cinque mesi, ha scelto di tornare dai suoi affetti e lasciare la Casa del 'Grande Fratello', reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.