Volley A2M. Cuneo torchia Palmi che si smarrisce in un mare di errori: 3-0 per la MA Acqua S.Bernardo

La sconfitta di Pineto nell'anticipo con Cantù ed i tre punti conquistati con il netto 3-0 (25-21/25-18/25-15) su Palmi danno a Cuneo una spinta in avanti verso i playoff. Che ora sono un po' più vicini. La strada da fare è ancora lunga con 5 partite da giocare e 15 punti in palio, ma la convincente prova dei ragazzi di Battocchio sui calabresi è una bella iniezione di fiducia in vista delle prossime, durissime, sfide.

6-0 il computo dei set in favore dei piemontesi contro gli uomini di Jorge Cannestracci in questa regular season, nonostante la Omifer si presentasse a Cuneo in uno dei momenti più in forma dell'annata. I calabresi ci hanno provato ad inizio partita, complice un avvio incerto dei padroni di casa, poi però si sono sciolti come neve al sole commettendo un mare di errori: ben 29 in soli tre set. Il che significa che uno dei tre set vinti da Cuneo è stato gentile omaggio degli avversari.

Coach Battocchio è partito con Andrea Malavasi nel sestetto al posto di Allik, che in settimana ha dovuto saltare un paio di allenamenti a causa di un'influenza intestinale. Unitamente al solito problema al ginocchio che lo assilla da ormai molto tempo, l'estone necessitava di un po' di riposo ed ecco l'occasione per Malavasi: "Quando mi hanno comunicato che partivo titolare avevo le gambe che tremavano - ha candidamente ammesso il giovane schiacciatore - poi però ho preso fiducia aiutato dai compagni ed è diventato tutto normale". Tanto normale che Andrea alla fine ha vinto il premio di Miglior Giocatore dell'incontro.

Palmi ha capito che era l'uomo su cui puntare in battuta, all'inizio lo ha messo nel mirino, ma lui dopo qualche tentennamento ha respinto al mittente ogni tentativo. Insieme con lui finalmente anche Giulio Pinali, top scorer dell'incontro insieme con Marco Volpato (13 punti a testa).

Non è stata una partita dove le squadre hanno fatto sfracelli in attacco, anche se Cuneo ha chiuso con un 47% finale, percentuale al rialzo grazie alla solita prova monstre di Volpato (80%, 8 su 10).

"Abbiamo provato qualcosa di nuovo, facendo il nostro gioco con un avversario che pensavamo ci desse un più filo da torcere - il commento del secondo coach di Cuneo, Matteo Morando - Malavasi è uscito veramente bene dalla partita. Mi è piaciuto molto, come tutta la squadra: si è giocato di gruppo, senza picchi ma per cercare di portare a casa tre punti".

IL MATCH

Un'invasione di Cuneo, un attacco di Sala dalla seconda linea ed uno di Corradi da posto-4 portano Palmi avanti 0-3 nel primo set, ma la situazione si ribalta nel turno al servizio di Sottile: tre battute insidiose del capitano, altrettanti errori in attacco degli avversari ed i piemontesi si ritrovano a condurre 5-4. È Benavidez a ridare il break ai calabresi (7-9), poi arriva l'ace di sala nella zona di conflitto cuneese e la Omifer scappa di nuovo avanti tre lunghezze sull'8-11. Dai nove metri risponde Sette che riporta sotto i padroni di casa (10-11), mentre il nuovo pareggio arriva sull'errore di appoggio da parte di Benavidez (15-15). Sorpasso dei padroni di casa con un pallonetto di Sette, mentre il primo break piemontese arriva sul diagonale di Pinali: 17-15, time out di Cannestracci. Sette sbaglia il pallonetto del 17-17, Volpato dal centro riporta Cuneo avanti 19-17 ma Cuneo trova il 23-20, ancora con una veloce al centro, stavolta di Codarin. L'ace di Malavasi chiude il set 25-21.

Cuneo parte più sciolta nel secondo parziale, con Malavasi va sul 3-1 mentre il muro di Codarin registra il 5-2, ma Palmi non molla e pareggia a 5. Sulla battuta di Codarin la MA Acqua S.Bernardo ritrova il break (7-5), torna a +3 (10-7) sul diagonale di Malavasi che mette a segno anche il mani e fuori del 12-8, poi scappa di 6 lunghezze su due errori avversari: 19-13. L'allungo definitivo per i piemontesi ancora su due errori dei giocatori di Cannestracci (Corrado e Benavidez, 22-14) nel turno in cui Battocchio inserisce al servizio Allik. La battuta fuori di Benavidez porta Cuneo sul 2-0 (25-18).

Palmi ha perso la rotta: Benavidez mette in rete la palla del 3-1, mentre Pinali schiaccia il punto del 4-1 e Cannestracci sa che l'unica cosa da fare è provare ad interrompere subito il gioco ma al rientro è Malvasi a segnare il 5-1, poi il fallo di Banavidez e l'ace di Volpato fissano il punteggio sul 7-1 per Cuneo. Per i calabresi è una saga degli errori, uno su tutti Benavidez che lascia il campo sull'11-3 dei padroni di casa. Il muro di Volpato regala il massimo vantaggio ai piemontesi sul 16-7, Palmi recupera due break (16-9), ma ormai è impossibile recuperare l'enorme svantaggio: il match ball è opera del muro di Volpato (24-15), poi chiude Pinali.