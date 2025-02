Giorno del Ricordo, a Cuneo un fiore sulla tomba di Norma Cossetto

Riceviamo la lettera del consigliere comunale di Cuneo Noemi Mallone (FdI), nell'occasione del Giorno del Ricordo.



***

Egregio direttore,

questa mattina si è svolta la commemorazione ufficiale del Giorno del Ricordo, istituito per onorare la memoria dei martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, organizzata dal Comune di Cuneo.

Grazie alla collaborazione con il sindaco Manassero e l’assessore Clerico, il Comitato 10 Febbraio ha partecipato alla cerimonia, apponendo una corona di fiori in ricordo dei martiri delle foibe e di Norma Cossetto, giovane studentessa italiana barbaramente uccisa dai partigiani titini nel 1943. È fondamentale continuare a coltivare la memoria di questa tragedia nazionale, affinché il sacrificio di migliaia di italiani non venga dimenticato. Il Giorno del Ricordo è un monito per le nuove generazioni e un impegno affinché simili orrori non si ripetano.

L’amministrazione comunale e le associazioni presenti hanno rinnovato l’impegno per una memoria condivisa, affinché il dramma delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata trovi il giusto riconoscimento nella coscienza collettiva.