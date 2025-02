Ad Alba Il dottor Antonello Provenzale per il ciclo di incontri “Pronti ad agire. Insieme possiamo”

Martedì 18 febbraio 2025, alle ore 18, per il ciclo di incontri “Pronti ad agire. Insieme possiamo”, organizzato dal Rotary Club di Alba in collaborazione con Banca d’Alba, il dottor Antonello Provenzale, climatologo, già Direttore dell’Istituto di Geoscienza e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, terrà una conferenza su “Acqua. Troppa o troppa poca? Come il cambiamento climatico incide sulle riserve idriche”, moderato dal dottor Lorenzo Gallo, Vicepresidente di Greenhas Italia.

Il dottor Antonello Provenzale si è laureato in Fisica presso l’Università di Torino, dove ha conseguito il dottorato di ricerca sempre in Fisica. Ricercatore del Centro Nazionale delle Ricerche dal 1987, ha diretto dal 2015 al 2024 l’Istituto di Geoscienza e Georisorse. È membro dell’Accademia delle Scienze di Torino, Classe scienze fisiche, matematiche e naturali. Ha collaborato con varie istituzioni e università internazionali: l’ Ecole Normale Superieure di Parigi, la Columbia University di New York, la Woods Hole Oceanographic Institution, l’Università del Colorado a Boulder, la Ben Gurion University di Beer Sheva (dal 1996), la Université Pierre et Marie Curie di Parigi ed è stato membro della Walsh Faculty del Summer Program on Geophysical Fluid Dynamics della Woods Hole Oceanographic Institution. Ha svolto attività di docenza di corsi universitari e di dottorato presso le Università di Torino, Genova e Pisa.

Collabora con il Parco Nazionale Gran Paradiso, con cui ha promosso la creazione del primo osservatorio di Critical Zone italiano all’altopiano del Nivolet. Il dottor Provenzale è attivo nella divulgazione scientifica, attraverso articoli, conferenze pubbliche, libri, partecipazione a talk show. La sua attività di ricerca è concentrata sulla dinamica del clima planetario, sulle interazioni tra la geosfera e la biosfera, i cambiamenti climatici sul ciclo acqua, incendi e processi eco-idrogeologici, argomenti che affronterà durante l’incontro del 18 febbraio.

“Pronti ad agire. Insieme possiamo” L’intervento del dottor Provenzale è il quinto e penultimo incontro del ciclo di conferenze “Pronti ad agire. Insieme possiamo” dal 2018 organizzato dal Rotary Club di Alba, in collaborazione con Banca d’Alba, nell’ambito delle attività di approfondimento di tematiche professionali, di divulgazione culturale, di sensibilizzazione umanitaria, secondo lo spirito di servizio che contraddistingue il Rotary Club.

L’iniziativa vuole offrire un punto di vista diverso su differenti aspetti della modernità, inteso quale appello alla creatività, all’innovazione e al cambiamento. In particolare il progetto delle conferenze rotariane intende sostenere la scuola nella formazione culturale e sociale di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondendo i valori della Costituzione e quelli dell'integrazione europea e fornendo approfondimenti e aggiornamenti su tematiche scientifiche ed ecologiche.

La conferenza si svolgerà martedì 18 febbraio alle ore 18, in presenza presso la Sala convegni della Banca d’Alba, in Alba, Via Cavour n.4, e in streaming sul canale YouTube del Rotary club di Alba (https://www.youtube.com/channel/UCFta2taTSSyp_ivpeOHPgCQ (selezionando live). Gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico. A richiesta verrà fornito attestato di partecipazione per aggiornamento e credito formativo.