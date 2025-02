Il Gruppo Alpini di Barolo presenta il nuovo direttivo e invita alla Giornata del tesseramento

Il Gruppo Alpini di Barolo ha rinnovato il proprio direttivo per il triennio 2025/2027. Alla guida del gruppo Ferruccio Barberis come capogruppo, affiancato dal vice capo gruppo Federico Vaccaneo. Gianfranco Amerio sarà il segretario, mentre Gianluca Cigliuti ricoprirà il ruolo di alfiere. Completano il consiglio direttivo Guglielmo Cravero, Enzo Viberti, Claudio Scarzello e Marco Moscone come consiglieri.

L'amministrazione comunale di Barolo ha voluto ringraziare i volontari del gruppo alpini per il prezioso lavoro svolto a favore della comunità, augurando una collaborazione proficua anche per il futuro.

Per celebrare il rinnovo del tesseramento, il gruppo invita soci, aggregati e simpatizzanti alla Giornata del tesseramento, che si terrà domenica 16 marzo 2025. L’evento inizierà alle ore 9 presso la sede provvisoria del gruppo, situata al primo piano del Comune di Barolo, in via Roma 39, con la distribuzione dei bollini associativi. Alle ore 11 si terrà la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, seguita dalla Santa Messa alle ore 11:30 nella parrocchia di San Donato. Il momento conviviale sarà alle 12:30 presso il Ristorante Brezza, dove i partecipanti potranno gustare un pranzo sociale all’insegna delle eccellenze culinarie del territorio.

La quota di partecipazione è di 35 euro a persona. Le adesioni al pranzo possono essere comunicate al capogruppo Ferruccio Barberis (cell. 340 383 6708) o al vice capo gruppo Federico Vaccaneo (cell. 338 912 3640).