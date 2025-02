L'Area Calcio futsal trionfa in Coppa Italia: "Premiato il lavoro di tutti"

L'Area Calcio Alba Roero scrive una pagina memorabile del proprio percorso, aggiudicandosi la Final Four di Coppa Italia di Serie D Piemonte dopo una finale al cardiopalma. Al PalaSermig di Torino, la squadra ha superato il Novara C5 con un netto 5-0 in semifinale, prima di imporsi sui Futsalesi Casale con un combattuto 4-3, grazie alla tripletta di Pedro e alla rete di Rava. «Questa vittoria è il frutto del lavoro di un gruppo straordinario, che ha saputo imporsi con determinazione e qualità», sottolinea la società. «Ai giocatori, al mister e allo staff va tutta la nostra gratitudine. Una menzione particolare meritano gli sponsor, che rendono possibile questa esperienza, e i numerosi tifosi, grandi e piccoli, che ci hanno seguito con passione in questo splendido percorso».