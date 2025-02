Lions Club Mondovì Monregalese con il Governatore Distrettuale Vincenzo Benza

Serata del Lions Club Mondovì Monregalese con il Governatore del Distretto 108Ia3, Vincenzo Benza, presentato dal cerimoniere distrettuale Roberto Pecchinino e dalla presidente di zona Manuela Luciano.

Il presidente Carlo Allena, insieme a Marianna Fia, presidente dei giovani del Leo Club, hanno illustrato al Governatore le attività messe in atto e gli obiettivi futuri, sempre seguendo in principio “We Serve”. Un saluto istituzionale dal presidente della provincia di Cuneo, e sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, e dal sindaco di Paroldo Andrea Ferro.

La serata ha avuto inizio con la presentazione di un nuovo socio, Mattia Andreis di Garessio, presentato dal socio padrino Gianluigi Delforno.

Il Governatore ha evidenziato l'importanza dello spirito di servizio del Lions per servire la comunità ed ha evidenziato: “Noi siamo dei volontari che regalano il proprio tempo a coloro che ne hanno più bisogno. I Service che mettiamo in atto devono essere fatti con impegno e con il cuore. Le nostre cause umanitarie globali sono attività di servizio che portiamo avanti sia a livello locale che internazionale e riguardano otto tematiche: il cancro infantile, il diabete, l’assistenza in caso di disastri, l’ambiente, le opere umanitarie, la fame, la vista e i giovani.”

Nel meeting sono stati inoltre consegnati dal Governatore a diversi soci dei riconoscimenti, per il loro impegno di servizio.