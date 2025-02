Neive e Neviglie accolgono il vescovo Brunetti: una celebrazione di fede e comunità

Una chiesa gremita di fedeli e tanti giovani ha accolto Monsignor Marco Brunetti, vescovo della Diocesi di Alba, in visita pastorale a Neive. Accompagnato dal parroco Don Emiliano, il vescovo ha celebrato la Santa Messa, offrendo ai presenti parole di speranza e riflessione.

L'evento ha rappresentato un momento di profonda condivisione e spiritualità per la comunità neivese. "È stato bello ed emozionante vedere la nostra chiesa così piena, con tanti giovani raccolti per ascoltare le parole del vescovo. I giorni di festa devono costituire per ogni buon cristiano un momento di raccoglimento nella Casa del Padre" ha dichiarato il sindaco Paolo Piccinelli. La visita del vescovo di Alba ha riguardato anche Neviglie. La visita pastorale nelle parrocchie della Diocesi che si concluderà tra giugno e luglio.