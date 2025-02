Ottimi risultati per le Giornate del Banco Farmaceutico: otto le farmacie coinvolte nel Monregalese [FOTO]

"Le Giornate di Raccolta del Farmaco sono tornate per la loro venticinquesima edizione e in particolare in questa edizione anni ha registrato un successo crescente, coinvolgendo un numero maggiore di farmacie rispetto agli anni precedenti e riscuotendo maggiori adesioni da parte dei cittadini - affermano dal Banco Farmaceutico - Tutta la professione è da sempre vicina a questa iniziativa in cui si esprime in modo perfetto la vicinanza del farmacista alla comunità e che testimonia quanto sia forte lo spirito di solidarietà nel nostro Paese. È necessario fare fronte comune per contrastare il drammatico fenomeno della povertà sanitaria che interessa sempre più famiglie. Si ringraziano tutti i colleghi che si sono messi a disposizione e i cittadini che hanno donato i medicinali necessari a sostenere chi è più vulnerabile".

Quest’anno hanno collaborato circa 25.000 volontari in Italia in sinergia col Banco Farmaceutico supportando i 20.000 farmacisti (titolari e collaboratori) che hanno aderito all’iniziativa, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci per le realtà assistenziali e caritative del territorio. Ogni realtà caritativa è collegata a una o più farmacie della propria provincia o zona territoriale.

La raccolta, per la corrente edizione, ha coperto tutte le categorie dei prodotti da banco: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.

In 24 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 7 milioni di farmaci, pari a un valore di superiore a 24,5 milioni di euro. Nell’edizione numero 25 (nel 2025) vi è stato un significativo ed importante incremento di donazioni, tanto da superare ogni aspettativa: infatti nella zona monregalese-cebana sono state raccolte 1500 confezioni di farmaci (contro le 1170 dell’edizione 2024).

Nell’area monregalese si ringrazia sentitamente lo staff di ben 8 farmacie: Gasco (Mondovì Altipiano), Porta di Breo (Mondovì Breo), Santa Lucia (Villanova Mondovì), Schellino (Dogliani), Andreis (Carrù), Manassero (Carrù), Denina (Frabosa Sottana), Mana (Rocca de’ Baldi-Crava) dove numerosi gruppi di volontari e associazioni hanno presenziato per informare e coinvolgere la clientela a favore dell’iniziativa solidale, in collaborazione con i Farmacisti presenti.

I prodotti raccolti sono stati distribuiti in zona alle seguenti strutture: Comunità Papa Giovanni XXIII di Farigliano (Mellea) e Mondovì (Borgo tiro a segno), Casa Sacra Famiglia di Sant’Albano Stura (Suor Lidia), Casa di Riposo San Giuseppe di Dogliani, Cooperativa Alpi del mare.

Un grazie di cuore giunga a tutti i farmacisti che hanno ospitato l’iniziativa e che hanno versato il loro contributo per supportare l’attività del Banco Farmaceutico (rinunciando a una parte significativa del loro utile), nonché a tutti i volontari e associazioni che hanno collaborato, nonché e a gli enti affiliati, che con il loro lavoro quotidiano provvederanno a ridurre la povertà sanitaria nelle nostre zone, ma un grazie sincero giunga soprattutto a tutti i donatori che con generosità hanno offerto un sorriso e un farmaco.