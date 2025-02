Scontro tra due auto sulla SP 108 tra Roccavione e Roaschia: non ci sono feriti gravi

Due autovetture sono rimaste coinvolte, senza conseguenze gravi per le persone a bordo, in un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 febbaio, intorno alle 17.20 sulla Strada Provinciale 108 Roccavione-Roaschia tra la frazione Brignola ed il ponte di Andonno.

Peer cause in via di accertamento, le auto coinvolte sono venute a collisione ed una è finita fuori strada. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco con partenza della seconda squadra di Cuneo, che hanno operato per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e l'assistenza per lo smaltimento del traffico. Intervenuto anche il personale del 118 con ambulanza.