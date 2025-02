Lampadine fari auto: come averle sempre efficienti?

Pensate mai a controllare lo sato dei fari della vostra automobile?

Quando si pensa alla manutenzione dell’auto spesso si commette l’errore di non pensare allo stato del sistema di illuminazione. Sì, i fari fanno parte di quelle componenti da tenere sempre sotto controllo. No, non è soltanto una questione di lampadina fulminata che le limita il campo della luce o impedisce agli altri di accorgersi di noi. Si fa riferimento, infatti, anche alla pulizia e alla lucidatura dei fari, al ripristino della tensione di alimentazione, alla pulizia che riguarda le prese d’aria, alla verniciatura del riflettore e ala regolazione del fascio di luce.

La differenza di durata tra i fari alle xeno e quelli a LED

Non è assolutamente un aspetto da sottovalutare. Gli esperti del settore sottolineano infatti l’importanza di questo aspetto e invitano un controllo regolare e al ripristino della giusta funzionalità del sistema di illuminazione. Un aspetto che in primis riguarda anche la sicurezza durante il viaggio. Anche molti siti specializzati dedicano spazio e informazioni dettagliate a quanto detto fino a questo momento: secondo auto-doc.it, la durata dei fari allo xeno è di 2000 ore e quella dei LED di 50.000 ore. Numeri davvero incredibili. Basti pensare che il ripristino dei fari raddoppia l’intensità luminosa massima e riduce in maniera importante la dispersione della luce che crea abbagliamento fino al 60%.

Si prega di leggere attentamente questi suggerimenti

Abbiamo accennato in precedenza a cosa può far tornare a ottimo livello l’intensità della luce dei fari: il ripristino dei fari può riportare l'emissione luminosa a circa il 70% dei nuovi fari. Vediamo quello che consigliano gli esperti: Si può cominciare con la “semplice” pulizia dei fari: se sono sporchi la visibilità si riduce fino al 10%. Andranno bene un panno morbido, spugna o prodotto specifici. I fari si possono anche lucidare: esistono die kit efficaci con carta abrasiva di varie grane, mola lucidante e pasta. La riduzione della luce può dipendere anche dall’attenuazione della lampadina sostituitela.

Rigenerare il riflettore, controllate la tensione e uniformate la pressione

Per una pressione interna uniformata con quella esterna l’aria dovrà entrar e uscire senza problemi: controllare la pulizia delle valvole di sfogo. La piccola lampada poi potrebbe essere alimentata da una tensione bassa: sostituite i fili usurati e vecchi magari con fili dotati di una guaina in silicone. Infine, potrete rigenerare il riflettore ed eliminarne l'ossidazione di un faro grazie ad una speciale vernice cromata e assicuratevi ti regolare esattamente il fascio luminoso.

Attenzione però…

AUTODOC consiglia: quando si esegue la sostituzione delle lampadine alogene, ricordarsi di non toccare mai il vetro a mani nude. Infatti, le macchie di grasso, che dalla mano si trasferiscono sulla superficie delle lampadine, si trasformano molto velocemente in depositi di carbonio. Per garantire un'illuminazione stradale uniforme mediante le lampade allo xeno, si consiglia di sostituirle in coppia.