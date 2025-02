Mac a Cuneo, educazione e inclusione a tavola. Ghisolfi all'inaugurazione

Magistrale taglio del nastro di apertura di un nuovo, ulteriore punto di riferimento non solo enogastronomico ma di coesione e socializzazione per grandi e piccini, capace di coniugare speditezza e puntualità "Just in time" con ricercatezza e accuratezza nella selezione di ingredienti e materie prime.

L'evento di debutto ufficiale è stato preordinato nella scorsa settimana dal noto e qualificato manager Alessandro Romano, che ha voluto e riunito intorno a sé una platea qualificata di testimonial e Vip subalpini, fra i quali il Banchiere e scrittore professor Beppe Ghisolfi che ha elogiato il carattere prioritariamente educante e di inclusività di un progetto ricettivo, commerciale, occupazionale e solidale allo stesso tempo

Sentirsi parte di una comunità significa soprattutto essere presenti, collaborare sul territorio ed affiancare le diverse realtà cittadine. Così Alessandro Romano, amministratore delegato di "Euro Uno", la società licenziataria dei locali McDonald’s in provincia di Cuneo, ha motivato la scelta di donare la somma di 10.000 euro a cinque associazioni che operano nel tessuto connettivo solidale. La donazione si è svolta durante la cerimonia plenaria che ha ufficialmente tenuto a battesimo il locale di via Sandro Pertini 8 nel capoluogo della Granda, aperto al pubblico da un mese.

Quello di via Pertini è il sesto locale in gestione in provincia e il secondo nella città capoluogo, per un totale di circa 300 dipendenti. “Ringrazio tutti coloro che hanno voluto partecipare a questo momento di festa e di solidarietà – ha concluso il CEO Alessandro Romano - Sono certo che con il nostro aiuto in concorso i sodalizi destinatari svilupperanno progetti inclusivi e di pari opportunità, perché fare del bene aiuta a stare bene, a tavola così come nel rapporto con l'altruismo".