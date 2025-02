Salzano e Tirone: eccellenza odontoiatrica e crescita continua, con uno sguardo ambizioso al 2025

La clinica odontoiatrica Salzano e Tirone si conferma come punto di riferimento per l’eccellenza nel settore dentale, chiudendo il 2024 con risultati straordinari e una crescita significativa. Il gruppo ha registrato un fatturato complessivo superiore a 9,5 milioni di euro, segnando un incremento del +10% rispetto all’anno precedente, un risultato che riflette non solo la solidità del modello operativo, ma anche la capacità di innovare e rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

“Questi risultati rappresentano un traguardo importante e ci spingono a fare ancora meglio. La nostra missione è garantire cure odontoiatriche di altissimo livello, con un approccio innovativo e sempre orientato al paziente,” afferma il dott. Salzano.



I risultati economici del 2024 sono il frutto di una distribuzione equilibrata delle attività sul territorio. La sede principale di Cuneo ha generato 6,8 milioni di euro, consolidando il suo ruolo strategico all’interno del gruppo. A questa performance si affiancano i contributi importanti delle altre sedi: Saluzzo ha raggiunto 1,2 milioni di euro, mentre la clinica di Mondovì ha registrato un fatturato di 720 mila euro. Un ulteriore elemento importante del successo del gruppo è rappresentato dalla scuola di formazione, che con più di 700 mila euro ha completato il quadro, con un apporto decisivo per il raggiungimento dei 9,5 milioni complessivi di gruppo. Un risultato che testimonia l’impegno continuo nella formazione e nella valorizzazione delle competenze, pilastro fondamentale per il progresso del settore odontoiatrico.



“La nostra forza risiede nella capacità di coniugare professionalità e innovazione. Ogni successo è il frutto di un lavoro di squadra, che coinvolge professionisti altamente qualificati e una filiera che cresce insieme a noi,” aggiunge il dott. Tirone.



Guardando al futuro, la clinica Salzano e Tirone si pone l’ambizioso obiettivo di superare la soglia dei 10 milioni di euro di fatturato nel 2025. Tale traguardo sarà sostenuto da una strategia di espansione mirata, che vede tra i progetti più rilevanti l’apertura del nuovo Dental Point a Bra. Questa iniziativa rappresenta non solo un’opportunità di crescita economica, ma anche un’ulteriore occasione per portare servizi di alta qualità a un numero sempre maggiore di pazienti, rafforzando la presenza territoriale e il legame con le comunità locali.

La crescita della clinica non è solo un successo interno, ma ha generato un impatto positivo sull’intera filiera produttiva. Un esempio emblematico di questo effetto è rappresentato dal laboratorio odontoprotesico Rolando Cerato, che ha triplicato le proprie dimensioni per far fronte all’aumento della domanda e garantire un supporto adeguato alla mole di lavoro generata dalla clinica. Questo sviluppo testimonia come il progresso di Salzano e Tirone si traduca in benefici concreti per l’ecosistema imprenditoriale e professionale che gravita attorno al settore odontoiatrico del territorio.

Il 2024 è stato un anno di consolidamento e innovazione per la clinica Salzano e Tirone. Oltre agli ottimi risultati finanziari, il gruppo ha continuato a distinguersi per l’attenzione alla qualità dei servizi offerti e per l’adozione di tecnologie all’avanguardia. La capacità di coniugare professionalità, innovazione e attenzione al paziente rappresenta il cuore pulsante del successo del gruppo, che non smette di investire nel miglioramento continuo delle proprie strutture e competenze.

Come anticipato l’apertura del nuovo Dental Point a Bra si inserisce in una visione strategica più ampia, che punta a rafforzare ulteriormente la leadership di Salzano e Tirone nel settore dentale. L’attenzione verso il futuro e l’impegno per garantire un impatto positivo sul territorio continueranno a guidare ogni decisione strategica del gruppo.

“Siamo orgogliosi di contribuire al progresso economico e sociale del territorio attraverso la nostra attività. Il nostro impegno è quello di migliorare continuamente, offrendo ai pazienti un servizio che combina eccellenza e innovazione,” conclude il dott. Salzano.

In un contesto altamente competitivo e in continua trasformazione, Salzano e Tirone dimostrano come una visione chiara e una strategia ben definita possano tradursi in risultati tangibili. Il gruppo si prepara ad affrontare il 2025 con l’entusiasmo e la determinazione che da sempre lo contraddistinguono, con consapevolezza delle sfide, ma anche delle opportunità che il futuro riserva.

Con un impegno costante verso l’eccellenza, la clinica Salzano e Tirone non solo consolida il proprio ruolo di leader nel settore, ma si conferma anche come un esempio virtuoso di come l’odontoiatria possa contribuire al progresso economico e sociale di un territorio. https://www.studiosalzanotirone.it/