Sei un giovane appassionato di moto o un professionista esperto in cerca di nuove sfide? Bianco Moto ti sta cercando!

Chi siamo: Bianco Moto è una concessionaria motociclistica all'avanguardia, sempre alla ricerca di talenti per rafforzare il suo team tecnico.

Cosa offriamo:

Formazione sul campo: Un apprendistato pratico nella nostra officina super attrezzata.

Chi cerchiamo:

Età: Tra i 18 e i 29 anni.

Il tuo profilo ideale: Sei proattivo, manualmente abile e desideroso di imparare. La tua passione per le moto e l'approccio metodico al lavoro ti rendono il candidato perfetto.

Come candidarsi: Invia il tuo curriculum a patrizio@biancomoto.com e preparati a dare una svolta alla tua carriera!

Non perdere questa occasione per trasformare la tua passione in professione con Bianco Moto!