Eccellenza sportiva a Cuneo con la quarta edizione dell'XCN Granda Cross

La quarta edizione dell’XCN Granda Cross, svoltasi a Cuneo nella suggestiva cornice del Parco Parri, ha segnato un ulteriore passo avanti nell’evoluzione di un appuntamento ormai consolidato nel panorama dell’atletica regionale. L’evento, organizzato da Atletica Roata Chiusani in collaborazione con Atletica Sprint Morozzo, ha visto una partecipazione di oltre 1100 preiscritti, testimoniando il continuo interesse per le discipline del cross e per le competizioni su strada.

Un evento in crescita e il ruolo delle dinamiche economiche

L’edizione odierna, valida per l’assegnazione dei Titoli Regionali e Provinciali di Staffetta di Cross per tutte le categorie Fidal, oltre ad essere la terza prova del Trofeo Piemonte Cross Giovanile e la seconda del Trofeo Piemonte Assoluti, ha consolidato il successo delle precedenti manifestazioni. L’evoluzione dell’evento ha avuto ripercussioni anche su ambiti esterni alla mera competizione sportiva. In particolare, il crescente interesse per le discipline del cross ha influenzato anche il settore delle scommesse sportive, dove l’attenzione degli appassionati si è estesa oltre il tradizionale palinsesto calcistico, aprendo nuovi orizzonti di partecipazione e analisi delle performance degli atleti.

Risultati e performance: Un panorama di eccellenze

La regia impeccabile dell’Atletica Roata Chiusani ha garantito una gestione ordinata e professionale delle varie prove. Le categorie in gara, che spaziavano dalle staffette Ragazzi/e, Cadetti/e Assoluti e Master, alle batterie individuali degli Esordienti, hanno offerto una panoramica completa sul talento e la preparazione degli atleti. Tra i momenti salienti, va ricordata la performance della squadra Master 4×2000 m composta da Danilo Brustolon, Enrico Aimar, Luca Massimino e Davide Martina, vincitrice del Titolo Regionale e Provinciale, e il doppio titolo conseguito in SM55 dalla staffetta formata da Guido Castellino, Luca Laratore, Luca Rabbia e Carmine Matarazzo.

I piazzamenti significativi si sono riscontrati in diverse categorie: il Titolo Provinciale SF50 per la staffetta femminile composta da Elena Baudena, Silvia Di Salvo, Silvana Pecollo e Cinzia Tomatis; il quinto posto nella prova Master40 e ottimi piazzamenti nelle gare assolute 4×2000 m, in cui si sono distinti i quartetti di Pietro Matarazzo, Tommaso Fogliatto, Tommaso Sommariva e Alberto Ferrero, e altre formazioni. Anche le categorie Cadetti/e, Ragazze ed Esordienti hanno registrato risultati che testimoniano l’impegno e la preparazione degli atleti locali, con riconoscimenti individuali di rilievo, come la vittoria di Alessio Fornero nei 1 km Ragazzi e il secondo posto di Sara Viale nei 2 km Master.

Inoltre, la partecipazione numerosa degli atleti esordienti ha confermato l’importanza della manifestazione per lo sviluppo delle nuove leve, offrendo occasioni di confronto e crescita competitiva già nelle tappe formative del percorso atletico.

Il contributo istituzionale e il supporto della comunità

La riuscita dell’evento è stata riconosciuta anche dagli enti istituzionali e dalle personalità di spicco del mondo sportivo. Tra gli interventi, il ringraziamento espresso da Clelia Zola, Presidente Fidal Piemonte, ha evidenziato la qualità organizzativa e il valore sportivo della manifestazione. La presenza di figure istituzionali, tra cui assessori comunali e rappresentanti delle federazioni, ha sottolineato l’importanza strategica dell’XCN Granda Cross per la promozione dell’atletica sul territorio.

Il patrocinio del Comune di Cuneo e il sostegno di sponsor di rilievo, quali RedBull Italia, Valverbe, Birrificio Kauss, Inalpi e altri, hanno giocato un ruolo fondamentale nel garantire le condizioni ideali per lo svolgimento delle competizioni. Il contributo di volontari, simpatizzanti e sostenitori ha ulteriormente rafforzato il legame tra comunità e sport, evidenziando una sinergia positiva che trascende la mera organizzazione di un evento agonistico.

Un esempio di eccellenza e impegno sul territorio

L’XCN Granda Cross si conferma non solo come un appuntamento sportivo di rilievo, ma anche come una vetrina per l’eccellenza degli atleti locali e per l’impegno di tutti coloro che, dietro le quinte, lavorano per realizzare manifestazioni di alto livello. I risultati ottenuti dalle diverse formazioni e le performance degli atleti, che spaziano dalle categorie giovanili fino alle competizioni per atleti senior, rappresentano un esempio concreto di dedizione, professionalità e passione per lo sport.

La manifestazione, pur mantenendo un carattere fortemente competitivo, è stata anche un momento di aggregazione e di valorizzazione del territorio cuneese, dimostrando come l’atletica possa contribuire allo sviluppo culturale e sociale di una comunità.