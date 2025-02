I fratelli Vacchetto brillano anche nell’One Wall

Nell’ultimo atto a Canale della tappa italiana di Euro1-Wall concluso ieri, domenica 9 febbraio, con il torneo di doppio, ottimo piazzamento dei fratelli azzurri Alessandro e Massimo Vacchetto.

Dopo aver superato imbattuti il girone di qualificazione, ed eliminato nei quarti l’inglese Sahil Shah e il malese Penn Chai, hanno battuto in una combattuta semifinale la coppia formata dal belga Sebastien Potiez e dall’inglese Luke Thomson con il punteggio di 2-1.

Solo in finale i due portacolori azzurri hanno dovuto cedere ai belgi Loïc Clément e Noah Daubechies per 2-0.

Purtroppo eliminate nei quarti le coppie azzurre formate da Filippo Rey e Fabio Gatti, e da Giorgio Battaglino e Paolo Vacchetto in un tabellone di altissimo livello.

Nel torneo di doppio femminile, vittoria per l’inglese Shinan Zhang e l’israeliana Anastasiya Spiridinov, che in finale hanno sconfitto l’inglese Helena Tunks e la belga Eloise Clement. Eliminate nel difficile girone di qualificazione Nathalia Dicurzio con la francese Pia Isidore, Milena Cavagnero e Martina Giubergia.

Sabato nel torneo di singolo fascia A si è imposto il belga Loïc Clément, vittorioso in finale sull’inglese Luke Thomson con il punteggio di 2-0, con un doppio 15-7.

Alessandro e Massimo Vacchetto, dopo i gironi di qualificazione, hanno disputato le finali nel tabellone B: in semifinale Massimo ha superato Alessandro per 21-17, per poi cedere nella finale per il quinto posto con il belga Noah Daubechies per 21-14.

Nel singolo fascia B ottimo torneo per Enrico Rinaldi, approdato in finale dopo aver eliminato nel tabellone conclusivo il malese Penn Chai 21-13 nei quarti e l’inglese Sahil Shah 21-15 in semifinale. Battuto nella sfida decisiva con il belga Sebastien Potiez per 2-0, 11-7 e 11-4, rimane però la buona prestazione. Eliminato nei quarti Francesco Rinaldi, battuto dal francese Florian Vaujany 21-6.

La tappa del Euro 1- Wall Italian Open 2025 ha attirato a Canale, non solo atleti da tutto il mondo, ma anche molta curiosità per la nuova disciplina, che ben si adatta come caratteristiche tecniche ai giocatori della nostra pallapugno. Ormai sono molti gli atleti internazionali, ben inseriti nel ranking che ottengono grandi risultati e grazie all’ottima organizzazione del torneo canalese si è potuto assistere ad uno spettacolo sportivo di grande interesse e spettacolarità.