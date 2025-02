Il CSR si aggiudica i campionati regionali di nuoto paralimpico

Si sono disputati, presso la piscina Trecate di Torino, i campionati regionali Finp , in concomitanza con il 4’ Trofeo Paideia: in gara 202 atleti e sei società piemontesi.

Il CSR ha sbaragliato la concorrenza con un medagliere di 8 ori e 3 argenti.

In vasca era anche presente, per la prima volta ad un campionato regionale piemontese, la commissione di classificazione nazionale composta da Elena Grosso ( classificatrice internazionale ) ed Alice Brenna ( area medica ).

Un’atleta di eccezione sul piano vasca ha preso parte alla manifestazione portando con sé ancora freschi i ricordi degli ori Olimpici di Parigi: Carlotta Gilli.

Bellissime le prestazioni di tutti i ragazzi del Csr, ai cui nomi è legato almeno un oro a testa: Kety Gallesio, William Sula, Artem Nasi, Anastasjia Bruschi, Tiziana Fragoletto, Giorgia Susani, Gabriele Marcarino, Paolo Cassini. Purtroppo era assente, causa influenza, Giorgio Biolato.

Lorenza Bar, allenatrice Finp Csr e delegata regionale Finp: “ I ragazzi hanno migliorato notevolmente le nuotate, migliorando i loro personali ! Un grande orgoglio per me e Giulia Garzia vederli in continuo miglioramento, in una squadra così unita e solidale “.

Per i ragazzi Finp si avvicina il Meeting internazionale in vasca lunga a Bologna, in programma il 23 febbraio. E per tutta la squadra Csr appuntamento al 30 marzo ad Asti, per nominare i Campioni Regionali Fisdir.