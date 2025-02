Tennis: successo al Trofeo Caroleo, LiSport di Alba campione regionale

A San Cassiano la diciottesima edizione del Trofeo Luciano Caroleo non verrà dimenticata facilmente: infatti ha regalato al sodalizio albese il primo titolo regionale della sua storia.

La LiSport ha centrato la vittoria nella più prestigiosa manifestazione a squadre piemontese, imponendosi per 2-0 sul DLF di Asti sul rosso di Beinasco, consueta sede della finale. Nel primo singolare Denis Golubev ha faticato parecchio nel primo set contro il giovane astigiano Leonardo Condo', superato solo al termine di un tie-break al cardiopalma. Molto più agevole la seconda frazione, in cui il portacolori albese ha preso subito il largo con un doppio break chiudendo il parziale 6-1.

Partita dai mille volti quella tra Francesco Pedussia e Stefano Gallo. Nel primo set Pedussia ha annichilito l'avversario con un perentorio 6-0, ma l'inerzia del match è cambiata decisamente a inizio secondo set. L'albese ha iniziato a perdere incisività con il servizio e profondità con i colpi a fondo campo e Gallo ne ha approfittato per piazzare accelerazioni di dritto insidiose e precise. La seconda frazione si è decisa al tie-Break, vinto dall'astigiano. Nel Super tie-break finale l'equilibrio ha regnato sovrano fino al 9-9, quando Pedussia ha trovato l'allungo vincente che ha regalato il trofeo alla compagine albese.

Raggiante a fine match il presidente della LiSport Lorenzo Cane: "É la nostra seconda finale qui a Beinasco. Mentre due anni fa il pronostico con ci lasciava quasi possibilità di vittoria oggi era una sfida aperta. Sono davvero contento di poter festeggiare con i ragazzi il primo trofeo a livello regionale del nostro circolo".

Sulla stessa lunghezza d'onda il capitano Andrea Merlo: " In questi anni siamo riusciti a dare continuità al progetto e questo è per me molto importante. Oggi raccogliamo i frutti delle ultime stagioni in cui abbiamo continuato a crescere e migliorare. I ragazzi si meritano questo successo. Voglio spendere due parole soprattutto su Denis Golubev, Francesco Pedussia e Marco Corino, punte di diamante della squadra di serie C, che ci hanno trascinato a suon di vittorie in questa edizione del Caroleo".