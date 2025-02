Volley B1F. Grande prova delle Libellule contro la capolista Villa Cortese

Libellula Banca CRS - GSO Villa Cortese

3-2(25/22-15/25-25/16-18/25-15/9)

Grande serata di pallavolo alla Libellula Arena: ospite la capolista di Villa Cortese, squadra che fino a questo incontro ha perso solo due partite per 3-2, contro Santena e Focol, e quindi che ha capitalizzato 38 sui 42 punti disponibili nelle partite disputate, guidando la classifica con un distacco di 8 punti dalla seconda, il Santena. Una squadra con un livello tecnico mediamente alto in tutta la rosa a disposizione di coach Lualdi e con il gioiello Ferravante a disposizione, atleta dotata di una particolare elevazione che le consente di mettere fuori tempo i muri avversari.

Insomma, una sfida ad altissimo livello, preparata con cura da coach Barisciani e dal suo staff, e con capitan Rivetti e le ragazze pronte a giocare al massimo.

Il primo set vede le ospiti partire in leggero vantaggio, con le Libellule timorose della statura della squadra avversaria, ma a metà set assumono un atteggiamento più consapevole ed impongono un gioco tambureggiante. Sorpasso e 25-22 finale.

Il secondo set vede la reazione roboante del team di coach Lualdi, con Ferravante in grande spolvero. Il 15-25 finale rappresenta la resa nella seconda parte del set delle Libellule e l’ingresso a fine set di Prekducaj al posto di Ollino non è ormai sufficiente a riorganizzare le fila. Un set pari.

Il timore è evidentemente per l’ingresso delle Libellule al terzo set, ma queste subito rassicurano ed impongono il loro gioco vigoroso. Non c’è storia in questo set, dominato dall’inizio alla fine dalle padrone di casa: 25-16 finale.

Ma le emozioni non sono finite: il Villa Cortese entra in campo determinatissimo e prende la guida del set; solita resa nella seconda parte delle Libellule che consente il 18-25 ed il 2-2.

Si va ad un tie break da cardiopalma. Ancora una volta, le Libellule si impongono e gettano il cuore oltre l’ostacolo. Si cambia campo con le Libellule in vantaggio di due punti e si arriva al 15-9 finale.

Best scorer ed MVP Olimpia Cicogna con 33 punti all’attivo. Ottima prova per Alessia Damato con 14 punti all’attivo, e capitan Nicoletta Rivetti con 12 punti.

Prossimo appuntamento con la breve trasferta di Santena, a visitare la seconda potenza del campionato.

Libellula Volley: Febe Faure-Rolland, Alessia Boggio, Francesca Passante, cap. Nicoletta Rivetti, Gemma Molino , Olimpia Cicogna, Michelle Gueli, Carola Ollino, Alessia Damato, Serena La Rosa, Sonia Prekducaj

Allenatore: Mauro Barisciani

aiuto allenatore: Giuseppe Di Salvo

scoutman: Leonardo Calò