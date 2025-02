Volley, serie D maschile: il VBC Mondovì vince in trasferta sul campo del Kolbe Torino

Brillante prestazione dei cadetti del VBC Mondovì, che in trasferta superano dal Kolbe Torino per 3-1 (25-22,25-27,16-25,23-25) al termine di una gara molto intensa e ben interpretata, conquistando in tal modo il terzo successo stagionale, che permette alla squadra di salire a quota 10 punti e restare incollata alla zona salvezza.

Riccardo Gallia è partito inizialmente con Marabotto in palleggio, Gallia opposto, Fichera e Bergalla in banda, Rolfo e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo durante la gara Bernardi, capitan Verra e Morello.

Il set d’ apertura procede all’ insegna di un grandissimo equilibrio, che dura sino al 22 pari (10-10.16-16), quando i padroni di casa piazzano lo spunto decisivo e chiudono 25-22, mentre entra Bernardi.

Nella seconda frazione i cadetti monregalesi, con Bernardi in campo, partono decisamente bene e si portano prima sul 7-2, poi sul 14-10 quindi sul 19-16 ed infine sul 24-21, ma non riescono a chiudere e così i torinesi recuperano sino ad ottenere la parità sul 24-24. I monregalesi non si disuniscono e ripartono, andando a chiudere ai vantaggi 27-25.

Nel terzo set vi è equilibrio sino al 4 pari, poi i cadetti monregalesi cambiano marcia e vanno via, portandosi prima sul 12-8, poi sul 18-11 ed infine chiudendo con un autorevole 25-16, mentre entra Verra in battuta.

Nella quarta frazione parte decisamente meglio il Kolbe, che si porta sul 12-4. Dentro Verra e Bergalla ed i monregalesi reagiscono, recuperando punto dopo punto lo svantaggio sino ad ottenere la parità sul 21-21. La situazione resta in grande equilibrio sino al 23 pari, quando il VBC Mondovì piazza lo spunto vincente e chiude in volata 25-23.

Sabato i cadetti del VBC MONDOVI’ ospiteranno alle ore 20.30 al PalaItis il S. Paolo Torino, che è 2 punti avanti.

KOLBE TORINO - VBC MONDOVI’ = 1-3 (25-22,25-27,16-25,23-25)

VBC MONDOVI’: Verra (K), Marabotto, Gallia, Fichera, Bergalla, Rolfo, Leandro, Gasco (L1), Introzzi (L2), Bernardi, Morello, Chessa. ALL: Riccardo Gallia