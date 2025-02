Visibilia: alla Camera si discute la mozione di sfiducia alla ministra Santanchè

Leader di opposizione presenti, banchi di governo e maggioranza semi vuoti. La discussione generale della mozione di sfiducia alla ministra Daniela Santanchè viene seguita con attenzione da Elly Schlein e Giuseppe Conte, in aula alla Camera.

In generale, a Montecitorio non è certo un giorno di 'pienone', ma i banchi dell'opposizione contano presenze più marcate degli altri. Tra gli scranni del governo, oltre alla Santanchè, siedono il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, quello del Sud Nello Musimeci e un paio di sottosegretari (Gemmato e Gava). Nell'emiciclo, lato maggioranza, vuoti i banchi di Forza Italia, Lega e Noi Moderati. "Costretti a partecipare", come ha osservato il deputato del Pd Federico Gianassi, alcuni deputati di FdI, una decina. Infine, nessun deputato di maggioranza si è scritto a parlare in aula. Nella lista degli interventi solo i gruppi M5s, Pd e Avs.

Per la cronaca, quella di oggi è solo la discussione generale della mozione di sfiducia. Ma sui tempi dell'esame e del voto ci sono poche certezze. La mozione è inserita nel calendario della Camera della settimana (da martedì a venerdì), ma giovedì è prevista la convocazione del Parlamento in seduta comune e l'aula, tra i vari punti, deve licenziare il decreto Pnnr in scadenza. (Gmg/Adnkronos)