Atletica, a Beinasco podio per le monregalesi Venezia e Sciolla

Domenica 9 febbraio a Beinasco si è svolta la 40ª edizione del “Cross di Borgaretto” valido quest’anno come Campionato Individuale e di Società Master. Le condizioni non facili del percorso, con molto fango presente sul tracciato, hanno reso la gara molto dura.

I podi di giornata sono arrivati da Graziella Venezia e Adriana Sciolla che si sono divise il 2° e 3° gradino del podio SF60 rispettivamente in 14’53” e 15’02” arrendendosi solo alla vincitrice Marina Plavan (14’19”). Buon 10° tra gli SM35 Matteo Cafiero che ha coperto i 6 km di tracciato in 22’34”, 5° tra gli SM45 Flavio Di Bartolomeo in 23’06” (Eligio Boggione 24’39”). Sul corto Giuseppe Mantovano ha chiuso in 19’22” e Ferdinando Pace in 20’20”. Nella categoria Assoluti interessante prova di Eugenio Bonelli che si è piazzato al quinto posto con 21’19”.