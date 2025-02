A Mondovì l’evento: “Fare Impresa, Fare Comunità”

Il 5 febbraio 2025, la Sala Baretti di Mondovì ha fatto da cornice a “Fare Impresa, Fare Comunità”, un evento che ha saputo coniugare riflessione e azione, pensiero e concretezza. La serata ha visto una partecipazione numerosa, sia in presenza che online, con oltre 500 visualizzazioni in streaming. Apice di un lungo percorso formativo avviato nel febbraio 2023 grazie alla Scuola di Economia Civile, che ha coinvolto due classi degli indirizzi AFM, SIA e Cat dell’Istituto Baruffi, la serata è stata occasione per i ragazzi di ripercorrere il progetto sostenuto dalla Compagnia Sanpaolo non solo nel territorio cuneese.

Un’esperienza che ha stimolato il Dipartimento di Lettere, Religione ed Economia dell’Istituto Baruffi a più approfondimenti sull’etica del lavoro, sino alla funzione rieducativa della pena, ispirandosi alle idee di Cesare Beccaria. Questo percorso ha portato all’incontro con Davide Danni, presidente dell’associazione Panatè, il cui modello imprenditoriale ha offerto agli studenti un esempio tangibile di economia civile. È da questo scambio che è nata l’idea di presentare il libro della prof.ssa Beatrice Cerrino, referente per Sec, nei locali di Panatè, un evento che ha poi dato origine alla serata “Fare Impresa, Fare Comunità”.

Su suggerimento di Danni, l’apertura dell’incontro è stata affidata a un monologo intenso, affidato di Guglielmo, ex detenuto e attore della compagnia teatrale Voci Erranti di Saluzzo. Un intervento che ha offerto uno spunto di riflessione sul legame tra economia, giustizia e società. L’organizzazione della serata ha visto il supporto del Dipartimento dell’Istituto Baruffi, con il coinvolgimento della vice-preside, oltre ai referenti di economia e comunicazione. AIPEC (Associazione Italiana Imprenditori per un’Economia di Comunione), fondata da Livio Bertola, ha giocato un ruolo chiave, dimostrando come l’economia civile non sia solo una teoria, ma un modello imprenditoriale attuabile. Il progetto ha suscitato l’attenzione della Fondazione Adriano Olivetti, e coinvolto gli imprenditori Paolo Giuggia, Valentina Rossini Paolo e Livio Bertola oltre a Davide Danni. A confermare il sostegno istituzionale, l’amministrazione comunale ha patrocinato l’evento, mettendo gratuitamente a disposizione la Sala Baretti. A portare i saluti ufficiali del Comune, l’assessore Alberto Rabbia, intervenuto in rappresentanza del sindaco Luca Robaldo. L’evento è stato documentato grazie al contributo del fotografo Matteo e del videomaker Gianni, con il supporto economico del Bertola Group. Inoltre, il coinvolgimento delle scuole locali è stato fondamentale, con gli studenti impegnati attivamente nell’accoglienza degli ospiti.

“Fare Impresa, Fare Comunità” non è stato solo un incontro, ma il risultato di un percorso di crescita, confronto e costruzione di un’economia più umana e inclusiva. Un segnale che Mondovì e i suoi giovani stanno guardando al futuro con consapevolezza e determinazione.