Castelletto Stura, giovedì 13 febbraio l'Acda sospende il servizio idrico

Acda avvisa le utenze che GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO 2025 (13/02/2025), a partire dalle ore 9:00 e sino alle ore 18:00 presunte, effettuerà lavori di realizzazione opere edili ed idrauliche finalizzate all’installazione dei misuratori e delle apparecchiature idrauliche nell’ambito del “PNRR-M2C4-I4.2_231– Acquedotto 4.0: Innovazione e riduzione delle perdite della rete idrica Cuneese” a servizio del Comune di Castelletto Stura, di seguito viene riportato l’ elenco delle strade interessate dalla sospensione:

Via Gamarra, Via San Lorenzo, Via Riforano, Via Tetti Pesio, Via Motta, Via Levata, Via Piave, Via Maira, Via Morozzo, Via Gesso, Via Roma, Via Vittorio Veneto, Piazza Italia, Via Municipio, Via Sant’ Anna, Via Monviso, Via Argentera, Via Langhe, Via Borgo Nuovo, Via Circonvallazione, Viale Rosa, Via Lurisia, Via dei Boschi, Via Bisalta, Via Trincee, Via dei Saraceni, Via Solferino, Via Magenta, Via San Martino, Via Canalasso, Via Ricetto, Via Centallo, Via San Sebastiano, Via Alteni, Via Saluzzo, Via Pontetto, Via Filatoio, Via del Ponte, via Cuneo, Via Po.