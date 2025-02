Dogliani, i ragazzi in Giunta: idee fresche per il paese

Nei giorni scorsi, nella Sala Giunta del Comune di Dogliani, si è svolto un incontro speciale: il sindaco Claudio Raviola ha accolto la sua giovane omologa, la sindaca dei ragazzi Arianna Porro, accompagnata dalla sua squadra nell’ambito del progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi. L’iniziativa, realizzata in collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Luigi Einaudi e il Comune, offre agli studenti la possibilità di avvicinarsi alla vita amministrativa e proporre idee concrete per migliorare la città.

A fianco dei due primi cittadini, erano presenti gli assessori del Comune di Dogliani e il giovane Consiglio Comunale dei Ragazzi, con la vicesindaca Carlotta Canis, l’assessore Carolina Moschella, i consiglieri di maggioranza Hamza Elmourida, Leonardo Montenegro, Matea Lazarevska, Davide Balbi e Caterina Mozzone, e i consiglieri di minoranza Filippo Franco Demaria, Francesco Musso e Carlo Alberto Porro. Per la Giunta Comunale, hanno partecipato gli assessori Osvaldo Demaria, Carlo Gabetti, Gianluca Navello e Sabrina Rolfo, mentre a guidare il gruppo dei ragazzi è stata la prof.ssa Alessia Fia, responsabile del progetto.

Prima tappa della mattinata, la visita allo sportello di facilitazione digitale, situato al piano terra del Municipio. In questo spazio, aperto nell’ambito del progetto regionale Reti di Facilitazione Digitale e finanziato dal PNRR, i cittadini possono ricevere supporto gratuito per migliorare le proprie competenze digitali e ottenere l’identità digitale SPID o CIE. I giovani consiglieri hanno mostrato grande interesse e, per promuovere il servizio, realizzeranno una locandina informativa destinata alle famiglie di Dogliani.

L’incontro è poi proseguito con un vivace scambio di idee tra i ragazzi e la Giunta Comunale. Arianna Porro, con determinazione, ha presentato i punti salienti del programma della sua amministrazione, trovando pieno ascolto da parte degli amministratori locali. Tra le proposte più urgenti emerse nel dibattito: la messa in sicurezza dei parchi giochi, la creazione di un’area di sgambamento per cani e l’aumento dei parcheggi per disabili nei pressi della scuola.