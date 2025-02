Giancarla Bertero racconta Giambattista Bodoni: un viaggio nella storia della tipografia

Il prossimo appuntamento dei "Giovedì del Monastero", organizzato dal Comune e dalla biblioteca di Manta in collaborazione con Fusta Editore, si terrà giovedì 13 febbraio alle 21 nell'antica chiesa di Santa Maria del Monastero.

Protagonista della serata sarà la figura di Giambattista Bodoni, il celebre tipografo saluzzese considerato una pietra miliare nella storia della tipografia narrato nel libro "Giambattista Bodoni. da Saluzzo all'Europa"

A guidare il pubblico nella scoperta di Bodoni sarà l'autrice del libro Giancarla Bertero, studiosa ed esperta del settore, che dialogherà con Livio Partiti.

Interverrà anche Marco Cottone della tipografia Graph-Art di Manta, che illustrerà l’evoluzione tipografica degli ultimi decenni.

Bodoni è riconosciuto a livello internazionale per il suo contributo alla tipografia moderna.

I caratteri bodoniani, noti per la loro eleganza e leggibilità, sono ancora oggi utilizzati da importanti marchi come Ibm ed Emporio Armani, dal quotidiano La Repubblica e da collane editoriali di prestigio come la Biblioteca Universale Rizzoli (Bur).

Oltre ai caratteri, Bodoni ha lasciato un’impronta indelebile nell’impaginazione e nel design grafico, rivoluzionando l’editoria in un’epoca in cui la tipografia era in declino.

L’autrice Giancarla Bertero si è laureata in materie letterarie all’Università di Torino. Dopo un’esperienza di catalogazione alla Biblioteca Centro Rete di Pinerolo, dal 1988 al 2018 ha diretto la biblioteca civica di Saluzzo e la sua sezione storica.

Durante la sua carriera, ha lavorato al riordino degli oltre 17 mila volumi del patrimonio librario antico della città del Marchesato, tra cui la prestigiosa collezione bodoniana.

Attraverso mostre, convegni, attività didattiche e visite guidate, ha promosso la conoscenza del patrimonio storico-artistico comunale.

Ha inoltre pubblicato numerosi studi su Bodoni, tra cui “Il disegno di Bodoni” (2017), La collezione bodoniana della Biblioteca Civica di Saluzzo (1995) e l’introduzione alla riproduzione anastatica dell’Oratio Dominica (2008).

L’incontro offrirà un’occasione per approfondire la figura di Bodoni e il ruolo fondamentale che la tipografia continua a svolgere nella comunicazione moderna.

Ingresso libero.