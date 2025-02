Giorno del Ricordo: ieri sera la scritta “Regione Piemonte” si è illuminata di rosso

Ieri sera e per tutta la notte la scritta “Regione Piemonte” sul Grattacielo della Regione si è illuminata di rosso in occasione del Giorno del Ricordo. La Regione ha così accolto la proposta del Comitato regionale “10 Febbraio”, che dal 2005 organizza su tutto il territorio piemontese le commemorazioni del Giorno del Ricordo in memoria dei martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

«Abbiamo voluto chiedere questo gesto al Presidente Cirio, in modo da rimarcare ancora una volta l’importanza di celebrare il 10 febbraio», dichiara Denis Scotti, responsabile regionale del Comitato 10 Febbraio. «Siamo in un momento di forte attacco alla memoria dei nostri connazionali che avevano l’unica colpa di essere italiani. Ringraziamo questa presa di posizione da parte della nostra Regione che, tra l’altro, non ha fatto mai mancare la propria presenza con l’Assessore Paolo Bongioanni proprio oggi con noi a Borgo San Dalmazzo per celebrare il Giorno del Ricordo e sempre disponibile verso le nostre attività».

Nei giorni scorsi il Comitato 10 Febbraio regionale ha chiesto alla presidenza della Regione di cambiare colore per un giorno alla scritta “Regione Piemonte” e renderla rossa in ricordo delle panchine rosse dedicate in diverse località a Norma Cossetto, giovane studentessa istriana barbaramente violentata e uccisa nel ‘43 dai partigiani comunisti di Tito. «Un atto significativo – conclude Scotti - che ha il grande valore di far capire in modo tangibile da che parte stanno le istituzioni, contro ogni forma di negazionismo come purtroppo abbiamo visto in questi giorni in occasione dell’imbrattamento del Monumento Nazionale della foiba di Basovizza».