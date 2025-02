Incontro tra il Sindaco di Savigliano e il Prefetto di Cuneo

Nella mattinata di oggi, il sindaco di Savigliano Antonello Portera ha ricevuto in Municipio il Prefetto di Cuneo, Mariano Savastano.

L'incontro si è svolto alla presenza della Giunta, dei dirigenti del Comune, del Segretario comunale e del nuovo Comandante della Polizia Locale. Nel corso della mattinata saviglianese, Savastano ha visitato anche la Sede della Protezione Civile.

"Una visita nel segno della cordialità -, come evidenzia il sindaco Antonello Portera, in cui si è parlato del territorio saviglianese, delle sue criticità e dei suoi aspetti virtuosi. Un tassello – aggiunge il Primo cittadino – nel rapporto di collaborazione tra noi e il Prefetto. Rapporto che, ne siamo certi, sarà proficuo come sempre".