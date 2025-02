Liste d’attesa in sanità, l’esperienza degli sportelli salute: al centro del quinto incontro Auser

Il 5° incontro organizzato dall’Auser Cuneo e vallate presso la Casa del Quartiere Donatello, svoltosi lunedì 10 febbraio, ha trattato il tema: Liste di attesa in sanità e l’esperienza degli “Sportelli Salute”. Erano presenti, per il Comitato “Vivere la Costituzione”, Andrea Bruno, già Segretario provinciale Funzione Pubblica CGIL ed attualmente attivo nel mondo del volontariato (Associazione MiCo e Arcigay), e Fulvia Tomatis, attivista per la difesa della Sanità Pubblica e Coordinatrice dell’Associazione “Luca Coscioni” – cellula di Cuneo.

In provincia di Cuneo sono presenti 10 “Sportelli Salute” che hanno la funzione di informare i cittadini sui loro diritti per quanto riguarda la prenotazione di visite e/o esami da effettuare presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. Questo per evitare tempi di attesa troppo lunghi e di dover andare in sedi troppo lontane dalla propria residenza. L’Auser, associazione per l’invecchiamento attivo presente in tutta Italia con 1600 sedi e 250.000 soci, fa parte del Comitato “Vivere la Costituzione” insieme ad altre 35 associazioni. In provincia di Cuneo ha attivato tre “Sportelli Salute”: uno a Cuneo (in Via Negrelli 7/B, aperto dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì; tel. 0171.601092), uno a Fossano ed uno ad Alba. Questi ultimi due sono stati appena aperti. Gli altri “Sportelli Salute” sono a:

1. Cuneo, presso la CGIL, in Via Coppino 2, tutti i giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30;

2. Borgo S. Dalmazzo, presso la CGIL in Via Marconi 30, tutti i giovedì dalle 15 alle 17;

3. Dronero, presso la CGIL in Via Garibaldi 18, il 1° ed il 3° mercoledì dalle 9,30 alle 11,30;

4. Mondovì, presso Caffè Sociale in Piazza Franco Centro 1, tutti i mercoledì dalle 16 alle 18,30;

5. Piasco, presso il Municipio in Piazza Martiri della Liberazione 1, il 2° ed il 4° venerdì dalle 9,30 alle 11,30;

6. Busca, presso la Caritas in Piazza della Rossa tutti i venerdì dalle 9,30 alle 11,30;

7. Boves, presso l’A.N.P.I. in Piazza Borelli 2 il sabato e la domenica dalle 10 alle 12. Gli “Sportelli Salute” seguono delle “linee guida” per avere un modo di aiutare i cittadini il più omogeneo possibile.

“Gli Sportelli salute del comitato Vivere la Costituzione” si legge nelle Linee Guida, “vogliono essere punti di aiuto per le cittadine e i cittadini che hanno difficoltà ad ottenere visite mediche e/o esami strumentali secondo i tempi stabiliti dal proprio medico di medicina generale. Possono rivolgersi agli Sportelli coloro che hanno avuto prenotazioni ben oltre i tempi stabiliti nella ricetta medica, hanno ricevuto come risposta una impossibilità alla prenotazione (liste chiuse), oppure sono stati prenotati in luoghi molto lontani e per loro difficili da raggiungere, in violazione del principio di prossimità e raggiungibilità stabilito nelle norme vigenti. Gli Sportelli hanno lo scopo di informare cittadine e cittadini sui loro diritti e sugli strumenti con cui farli valere chiedendo alla ASL di competenza l’attivazione del“percorso di tutela”.

Gli Sportelli non si sostituiscono ai pazienti/utenti nella gestione della procedura, ma puntano a far sì che i cittadini siano soggetti consapevoli, responsabili e attivi di fronte alle carenze attuali del sistema sanitario, in particolare di fronte alla problematica delle liste d’attesa. Gli Sportelli non effettuano prenotazioni per conto degli utenti, i quali devono rivolgersi agli sportelli territoriali multifunzionali dell’ASL presenti in 27 comuni (luogo e orari degli sportelli multifunzionali: https://www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/distertti-sanitari/sedi-eorari-sportelli-multifunzionali ). Gli sportelli dell’Auser, nei casi in cui chi fa l’istanza lo richieda, invia la mail all’ASL per l’attivazione del Percorso di tutela, previo delega. Il pubblico presente in sala ha fatto numerose domande ai relatori, partendo dalle proprie esperienze. Ciò denota quanto il tema interessi e sia importante, specie nei casi di patologie gravi e che richiedono continui accertamenti. Da sottolineare l’ingresso di un partecipante che, scusandosi per il ritardo causa impegni di lavoro, ha sottolineato l’interesse all’argomento avendo fatto autonomamente diversi esposti all’ASL, causa ritardi nelle prestazioni.

Consci di quanto l’argomento delle liste d’attesa sia all’ordine del giorno, affinché il Servizio Sanitario pubblico rimanga il principale strumento per la tutela e la promozione della salute, conformemente all’art.32 della Costituzione, si sono sottolineati gli sforzi da parte delle strutture sanitarie locali per rimediare ai disagi dei cittadini, malgrado le risorse economiche destinate alla sanità abbiano criticità evidenti. Infatti, sul sito dell’ASL CN1 vi è l’informativa per attivare un Percorso di tutela autonomamente, al fine di avere le prestazioni nei tempi previsti dalla ricetta (vedi https://www.aslcn1.it/amministrazionetrasparente/servizi-erogati/liste-di-attesa cliccare “Percorso di tutela per il rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche”).