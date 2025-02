Presentato alla BIT di Milano il partenariato tra Mondovì e CoopCulture

Uno strumento in grado di favorire la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale tramite la collaborazione e la messa a sistema delle competenze, delle risorse e delle prospettive di soggetti pubblici e privati, agevolando in contemporanea il coinvolgimento dei cittadini e di altre realtà locali. Questi, in sintesi, i connotati principali del Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSPP) regolato dall’articolo 134 del nuovo Codice degli Appalti e sottoscritto nei mesi scorsi tra il Comune di Mondovì e la Società Cooperativa Culture di Venezia per la gestione dodicennale della chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, della Torre del Belvedere, dell’ex Teatro Sociale e del Tunnel Prima Armata. Una buona pratica di valorizzazione turistica e di sinergia tra pubblico e privato, presentata non a caso martedì 11 febbraio negli spazi della Regione Piemonte alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Tra i presenti, l’assessora alla Cultura e al Turismo della Città di Mondovì, Francesca Botto, e la direttrice generale di CoopCulture, Letizia Casuccio.

"Per la prima volta partecipiamo alla BIT di Milano da protagonisti e non da semplici osservatori esterni» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e della stessa assessora Francesca Botto. - Un sincero ringraziamento all’assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Marina Chiarelli, e ai suoi collaboratori che hanno compreso lo spirito innovativo del PSPP supportandoci nell’organizzazione di questo evento e una profonda riconoscenza a CoopCulture che ha creduto nelle peculiarità di Mondovì al punto da definirla un “gioiello grezzo” con un potenziale di sviluppo inespresso. Fin dalle prime interlocuzioni abbiamo potuto apprezzare la loro competenza, la loro professionalità e la loro visione, elementi fondamentali per trasformare concretamente la nostra città e l’intero Monregalese in una destinazione turistica attrattiva e coinvolgente".

"Siamo onorati di essere al fianco del Comune di Mondovì anche in un’occasione così importante per il settore del turismo, rappresentata da Bit 2025 - ha affermato Letizia Casuccio, direttrice generale di CoopCulture. - La nostra collaborazione è frutto di una visione condivisa: la rigenerazione economica e sociale dei territori, in particolare dei centri medio-piccoli, passa attraverso la cultura, che è la più efficace leva di sviluppo. In questa direzione siamo convinti che debbano lavorare di concerto tutti i soggetti che si occupano di turismo, pubblici e privati, per generare nuove opportunità, proprio come stiamo già facendo con il progetto Mondovì Culture".