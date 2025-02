Teatro e solidarietà: l'incontro che genera inclusione in due giorni di spettacolo ad Alba

Ci sono incontri che si esauriscono senza lasciare traccia e altri che danno origine a idee, progetti e sinergie. Così è stato per lo scrittore Lello Marangio, l'associazione La Lampada Magica ETS e la Compagnia del Menestrello, uniti grazie alla sensibilità della garante della disabilità della città di Alba, Orsolina Bonino. Un incontro che diventa occasione per portare sul palco non solo il teatro, ma anche un messaggio di inclusione e sostegno.

Lello Marangio, scrittore napoletano, ha fatto della comicità uno strumento per riflettere sulla condizione delle persone con disabilità. Tra i suoi libri più noti, "Al mio segnale scatenate l'infermo" e "Per favore non toccatemi i disabili". L'ultima uscita, "Incontri ravvicinati con questo tipo", riprende le vicende del "disastrosamente comico" commissario Fabozzi, sequel del suo celebre "Pagine gialle".

La Compagnia del Menestrello, realtà teatrale albese, riunisce attori con e senza disabilità, con l'obiettivo di raccogliere fondi per le associazioni del territorio. Oltre agli spettacoli, la compagnia promuove progetti di inclusione con la scuola elementare U. Sacco di Alba, coinvolgendo gli alunni in esperienze teatrali condivise.

Dall'incontro tra queste realtà nasce una "due giorni" teatrale che vedrà protagonisti attori e studenti albesi.

Domenica 16 febbraio 2025, alle 16.30, al Teatro Sociale G. Busca di Alba, la Compagnia del Menestrello porterà in scena "La tana del grande coniglio".

Lunedì 17 febbraio 2025, la mattina sarà dedicata agli studenti delle scuole superiori albesi, che avranno l'occasione di incontrare Lello Marangio. La sera, alle 21.00, sempre al Teatro Sociale G. Busca, il duo Lello Marangio e Lino Barbieri darà vita a "Marangio Comics", un evento all'insegna della risata e della riflessione.

L'intero ricavato degli spettacoli sarà devoluto all'associazione Ludica, impegnata nella realizzazione di attività per minori con gravi disabilità.

Info e prevendita biglietti:

📧 lampadamagica2011@libero.it

📞 371 7990615

📍 Prevendita presso Libreria La Torre, Via Vittorio Emanuele II, 19g - Alba.