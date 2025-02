Basket serie C interregionale: Cogal Savigliano ingrana la marcia dopo lo stop contro Cus Turoni e supera Lerici

Serviva riprendere subito la marcia dopo lo stop patito in casa nel big-match del girone contro Cus Torino e la Cogal, pur incontrando qualche difficoltà, è riuscita a tornare alla vittoria. Serata perfetta per un super Giorgio Lamia da 21 punti, ben accompagnato dai sempre solidi Romerio e Agbogan, mentre è stata meno prolifica del solito la batteria dei lunghi.

«Una trasferta insidiosa dalla quale riusciamo a portare via comunque i 2 punti – il commento di coach Siclari -. Forse nell’ultimo periodo non stiamo giocando la nostra miglior pallacanestro ma riuscire a vincere, visto anche cosa accade sugli altri campi, non è scontato e ci permette di rimanere in scia di Cus Torino per giocarci il primato fino alla fine. Ci abbiamo messo un po’ a carburare nei primi quarti e siamo anche finiti sotto ma nel finale abbiamo trovato la chiave: Agbogan ha fatto registrare un referto da 0-5 che ci ha portati dal -1 al +4 proprio sul finire della gara e la bomba di Lamia ha chiuso poi la contesa».

La Cogal tornerà al Ferrua domenica 16 febbraio, ore 18, per la sfida di vicinato contro Granda College Cuneo, ultima a parimerito con MB Genova e proprio Lerici.