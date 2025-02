BASKET SERIE D – L’Olimpo Alba Mercatò supera Saluzzo e aggancia la zona playoff

Il Pala Langhe di Alba, gremito, applaude la quarta vittoria di fila della giovanissima squadra biancorossa. L’Olimpo batte infatti Saluzzo in un avvincente scontro diretto ed aggancia la zona playoff continuando la sua risalita.

Il match si apre con alto ritmo e alto punteggio, con le aquile a trovare con facilità il fondo della retina e la difesa che chiude bene le incursioni ospiti (27-16 dopo i primi dieci minuti).

Nella seconda frazione la formazione viaggiante prova a rifarsi sotto e i locali si divorano diversi buoni tiri sotto l’anello. Tuttavia a metà comandano ancora gli albesi (38-31).

Nella ripresa l’Olimpo riesce a riprendere ulteriore terreno e nel finale con buona circolazione di palla scocca buoni tiri sfiorando le 20 lunghezze di margine.

Nell’ultimo minuto Saluzzo lima qualcosa, ma sull’81-72 può esplodere la gioia del numeroso pubblico presente.

Ci sarà poco, pochissimo tempo per recuperare le energie perché domani, mercoledì, c’è la sfida in trasferta a casa della terza in classifica, Grugliasco. Una spinta in più arriverà dalla consapevolezza che c’è sempre più passione per il basket e sempre più appassionati che continuano a riempire il palazzetto di corso Langhe ad Alba in occasione delle gare in casa. La prossima sarà domenica 16 febbraio (18:30) contro la capolista “Torino Teen”: un match davvero da non perdere.

IL TABELLINO

Olimpo Alba Mercatò- Acqua Eva ABA Saluzzo: 81-72 (27-16; 11-15; 20-15; 23-26)

Olimpo: Triverio, Spellecchia, Toppino 15, Nardin 4, Moschini, Iudicello 1, Eirale 24, Foglia 6, Gallo 4, Uko 3, Colli 21, De Carolis 2. All: Schinca - Biglia.

Saluzzo: Grosso 14, Ruffinatto, Cane 18, Gavatorta 6, Francione 7, Perlo 15, Giordano 8, Bottasso, Botta 2, Fino 2, Supertino. All: Danna.