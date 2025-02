Giudice Sportivo, Serie D. "Lanci di birra e sputi all'assistente arbitrale", multa pesante e diffida per il campo del Bra

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 8/ 2/2025



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ORI RICCARDO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

PASTORINO DANIELE (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)



GARE DEL 9/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA

Euro 3.000,00 e DIFFIDA ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

Per avere i propri sostenitori lanciato due bicchieri di birra, colpendo per due volte un assistente arbitrale. Inoltre i medesimi sostenitori lanciavano circa 15 sputi all'indirizzo di un assistente arbitrale, uno dei quali lo colpiva alla testa. Inoltre i sostenitori introducevano ed lanciavano materiale pirotecnico (nº1 petardo) che cadeva all'interno del terreno di gioco a pochi metri da un A.A.



ALLENATORI

SCALISE MANUEL (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BELGIOVINE DANIELE (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)

Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BECCHI ANDREA (CHIERI)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ROSATO RAFFAELE (NOVAROMENTIN SRL)

CESARI ALESSANDRO (SANREMESE CALCIO SSD A RL)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BREGLIANO SIMONE (SANREMESE CALCIO SSD A RL)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOS CRISTIAN (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

GJURA KLETO (ASTI)

POROPAT MIRKO (AVC VOGHERESE 1919)

TUNESI MATTIA (AVC VOGHERESE 1919)

ZUNINO MATTEO (BORGARO NOBIS 1965)

DELLEPIANE LUCA (LIGORNA 1922)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

DEGRASSI ALESSANDRO (CHISOLA CALCIO)