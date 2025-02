Saluzzo, grande attesa per la Mezza del Marchesato: superati gli 840 iscritti

Domenica 16 febbraio è una data importante per la Mezza Maratona del Marchesato, si spegneranno infatti le dieci candeline della manifestazione diventata ormai un punto di riferimento nel panorama sportivo. Una corsa che si snoda tra vie medievali, Castelli, frutteti e una festa finale, una grande tavolata con polenta che sarà l’omaggio del Comitato del Forno di Castellar.

La Fondazione Amleto Bertoni rilancia così un evento che si è confermato essere tanto atteso dai podisti, con i suoi 21,097 km di gara, e dai cittadini saluzzesi. I Comuni di Lagnasco, Manta, Saluzzo e Verzuolo, le società Atletica Saluzzo e Podistica Valle Varaita si sono mosse nella direzione di costruire una competizione sempre curiosa e ricca di stimoli e di umanità - grazie al dispiegamento di oltre 150 volontari, ai quali sin da ora va il grazie degli organizzatori. La manifestazione è resa possibile grazie alla grande collaborazione pubblico-privato: da una parte le amministrazioni comunali, l’Atletica Saluzzo e la Podistica Valle Varaita e le associazioni di volontariato, dall’altra le ditte e i partner. non mancherà un party per “stare insieme” anche dopo la gara.

“Siamo davvero soddisfatti di questa edizione da record che coincide con il decimo anno della manifestazione. Questo risultato è un chiaro indice che stiamo lavorando nella giusta direzione! E ora via con il riscaldamento in vista della gara, vi aspettiamo - commenta Carlo Allemano, Presidente Fondazione Bertoni -. Mi fa un immenso piacere da Assessore allo Sport festeggiare questo record di iscritti alla 10ª edizione della mezza del marchesato, una manifestazione che ho visto nascere come presidente della FAB è che, grazie alla collaborazione con le società sportive del territorio, è diventata un vero fiore all’occhiello per la nostra città”.

"Grazie alla collaborazione con Arenaways, tutti gli atleti iscritti alla manifestazione potranno raggiungere gratuitamente Saluzzo a bordo dei nuovi treni, della società torinese, che dal 27 gennaio sono in funzione sulla tratta Cuneo, Saluzzo, Savigliano - aggiunge Enrico Falda, assessore allo Sport -. Tutte le modalità di utilizzo disponibili sulle pagine social e sul sito della manifestazione. Per poter usufruire di questa opportunità, valida sia per l'andata che per il ritorno, ogni corridore dovrà mostrare la propria iscrizione al capotreno e il viaggio sarà offerto dal partner Arenaways!”

“Siamo molto felici di poter offrire il nostro contributo all'organizzazione di questo evento - ha aggiunto Matteo Arena, direttore generale Arenaways -. Sport all'aria aperta e treno sono un binomio perfetto a cui teniamo molto e a cui vogliamo dare continuità: tutti gli iscritti alla mezza maratona del marchesato saranno quindi i benvenuti a bordo di Arenaways!”

“La Mezza del Marchesato” si correrà domenica 16 febbraio tra i Comuni di Saluzzo (partenza e arrivo), Manta, Lagnasco e Verzuolo, è realizzata con l’approvazione della F.I.D.A.L. Federazione Italiana di Atletica Leggera e fa parte del calendario Nazionale delle competizioni. Per tutti gli aspetti di carattere logistico - organizzativo si rimanda al documento - Dispositivo di gara - dove gli atleti potranno trovare costi e modalità di iscrizione e partecipazione.