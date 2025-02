In arrivo a Dronero un nuovo corso di alfabetizzazione smartphone per gli over 60

A Dronero, dopo il successo dello scorso anno, è in arrivo un nuovo corso di alfabetizzazione smartphone per gli over 60 organizzato dal Caffè Alzheimer.



Primo appuntamento sabato mattina, 15 febbraio, presso le Opere Pie Droneresi (3° piano RSA Gattinara Sgherlino). Il corso è una delle attività previste all'interno del progetto "La Scòla di Grand per un invecchiamento attivo", finanziato dalla Regione Piemonte e cofinanziato dalla Mamo Educational Foundation. È suddiviso in 8 incontri, dedicati all'utilizzo consapevole dello smartphone Android e delle app più diffuse e utili.



A tenere il corso sarà il tecnico informatico Vittorio Fiore, che racconta: “Sono molto contento di riprendere quest’attività al Caffè Alzheimer di Dronero. L’anno scorso era stata un’esperienza veramente interessante per me e ci tengo a ringraziare in modo particolare la dottoressa Irene Artusio, neuropsicologa del Caffè Alzheimer, che mi ha preparato al meglio soprattutto nell’approccio con le persone. Molte di esse provenivano infatti dalla Scòla di Grand e sono contento che nelle iscrizioni di quest’anno ci sono anche persone che hanno frequentato il corso lo scorso anno. Sarà quindi un modo anche per approfondire ulteriormente uno strumento che ormai è diventato estremamente utilizzato ed utile.”



Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare telefonicamente o su WhatsApp il 3482793110.