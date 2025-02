A Gambasca e Verzuolo gli incontri per "invecchiare bene"

Il progetto del Consorzio Monviso Solidale "ABC per invecchiare bene", patrocinato dal Comune di Verzuolo, fa tappa a Gambasca e Verzuolo.

A Gambasca si terrà oggi, martedì 11 febbraio, dalle 14:30 alle 16:30 presso la Sala Polivalente in Via Roma 6.

A Verzuolo l'appuntamento è per martedì 25 febbraio presso la Casa di riposo G. Vada in Via Marconi 22, dalle 14:30 alle 16:30.

Dedicato a persone con più di 65 anni residenti in Valle Varaita e Valle Po è realizzato in collaborazione con l'Unione Montana Valle Varaita e il Comune di Costigliole Saluzzo, realizzato dalle cooperative Caracoll e Quadrifoglio.

Saranno proposte diverse attività per parlare, giocare e socializzare.

La partecipazione è gratuita.