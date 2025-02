Sci, la limonese Melissa Astegiano scenderà in pista a Bardonecchia per la Coppa Europa femminile di Super-G

Coppa Europa femminile, la FISI ha diramato le convocazioni per le gare di Super-G in programma giovedì 13 e venerdì 14 febbraio a Bardonecchia. Tra le atlete che saranno in pista a rappresentare l’Italia vi sono la bardonecchiese Sara Allemand (Carabinieri), la torinese Margherita Cecere (Sci Club Lancia), la sestrierina Ludovica Vittoria Druetto (Fiamme Gialle), la limonese Melissa Astegiano (Carabinieri), la grugliaschese Eleonora Zanetti

(Equipe Beaulard), la genovese Beatrice Mazzoleni (Equipe Pragelato) e la lanzese Elisa Graziano (Sci Club Lancia).