Bra, doppio appuntamento di fede presso il Monastero delle Sorelle Clarisse

Doppio appuntamento di fede nella chiesa del Monastero delle Sorelle Clarisse (viale Madonna dei Fiori, 3), a Bra. Sabato 15 febbraio, ore 20.45, invito all’ascolto della Parola di Dio, attraverso un tempo di preghiera e meditazione per consacrare la vita quotidiana e tutto quello che l’accompagna. Infine, domenica 16 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 17, ritiro spirituale per ragazze dai 20 ai 40 anni. Vi lasciamo qui i contatti per scoprirne di più! Telefono: 0172/413148 - email: monasteroclarisse.bra@gmail.com - sito web: www.federazioneclarisse.com.