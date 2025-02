Champions, Juventus-Psv 2-1: McKennie e Mbangula decidono la sfida di andata

(Adnkronos) - La Juventus si impone 2-1 allo Stadium sul Psv nella gara di andata dei playoff di Champions League. I gol di McKennie e Mbangula decidono la sfida, dopo il momentaneo pareggio dell'ex Inter Perisic.

I bianconeri tra una settimana cercheranno di confermare il risultato ed accedere agli ottavi. La Juve aveva già affrontato il Psv nel corso di questa stagione, nella prima partita del primo turno della fase a campionato della Champions, con il risultato finale di 3-1 per i bianconeri.

Thiago Motta per la sfida sceglie ancora Kolo Muani come unico riferimento offensivo, supportato da Nico Gonzalez, McKennie e Yildiz. In mezzo al campo c'è Douglas Luiz con Locatelli, mentre in difesa Gatti e Veiga, con Weah terzino e con Kelly alla sua prima da titolare i bianconero. Tra i pali Di Gregorio. Dall'altra parte Bosz schiera Benitez tra i pali, con Flamingo e Obispo al centro della difesa, con Ledezma e Mauro sulle corsie laterali. In mezzo al campo Veerman, Schouten e Saibari, e davanti de Jong con Perisic e Lang.

Il primo tempo parte subito forte e al 16' prima ci prova Nico Gonzalez dal limite dell'area, con Benitez che respinge in due tempi e poi dalla parte opposta Di Gregorio respinge al limite un cross teso al centro, dove Saibari colpisce al volo e la palla termina sopra la traversa. Al 20' rischia la Juventus, da calcio d'angolo Obispo fa sponda al centro dell'area dove Flamingo non riesce a spingere in rete di testa. Poi al 34' la Juve passa: Gatti recupera palla alto sulla destra, crossa basso al centro trovando una respinta, poi il difensore bianconero è il primo ad arrivare sulla ribattuta e serve al limite dell'area McKennie, che calcia fortissimo con un destro di prima intenzione mettendo la palla sotto la traversa. La Juve va vicina al raddoppio al 41' con Nico Gonzalez ma il colpo di testa è troppo debole e il portiere rimedia. Al 45' l'ex Bologna Schouten calcia a giro con il destro, mandando di poco fuori rispetto al palo lontano.

Ad inizio ripresa al 51' ancora Juve pericolosa ma salva tutto Flamingo. Weah anticipa un pallone a centrocampo poi va al cross al centro dell'area dove Mbangula è tutto solo, con l'attaccante belga che colpisce al volo, trovando la respinta di testa di Flamingo ad un metro dalla porta con Benitez battuto. Al 56' il Psv un po' a sorpresa pareggia. Perisic stoppa in area sulla destra, se la sistema sul sinistro e calcia forte verso l'angolino basso di destra dove Di Gregorio non arriva. I bianconeri si lamentano per un possibile fallo di mano ad inizio azione ma dopo un breve check con il Var il gol viene convalidato e si riparte dall'1-1. La Juve non ci sta e si riporta in avanti pressando alla ricerca dle gol del nuovo vantaggio che arriva all'82': Conceicao, da poco entrato, va via sulla destra e calcia una palla forte e bassa al centro, il portiere Benitez respinge corto, con Mbangula pronto a ribadire in rete da due passi per il 2-1 bianconero. Il Psv prova a reagire ma la Juve chiude tutti gli spazi e porta a casa un importante successo in vista del ritorno.