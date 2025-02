Concluso a Dronero l’intervento di messa in sicurezza di via Roccabruna

A Dronero, si è concluso nei giorni scorsi un intervento di messa in sicurezza di via Roccabruna, lungo tratto di strada compreso fra via Trento e piazza Battaglione alpini. Qui, in seguito a ripetute segnalazioni sulla velocità dei veicoli in transito, si è infatti provveduto a posizionare due dossi.



Un agire sulla sicurezza che, in questa zona, ha portato l’Amministrazione comunale a pensare ad un progetto più ampio. Il primo intervento significativo risale infatti a due anni fa, con la creazione di due attraversamenti pedonali ed un camminamento pedonale lungo l'area residenziale:

“L’intervento si era reso necessario per realizzare dei parcheggi sulla strada - spiegano dal Comune - e soprattutto creare un camminamento pedonale a servizio delle abitazioni, onde permettere il transito dei pedoni in sicurezza anche in considerazione della presenza delle scuole e del parco giochi di via Trento. Le criticità maggiori erano dovute al fatto che le abitazioni a ridosso della strada comunale non disponessero di un marciapiedi ed i veicoli sfrecciavano radenti le abitazioni. La creazione del lungo camminamento, con contestuale disassamento della sede stradale, aveva migliorato sicuramente le condizioni di sicurezza dell'area. Tuttavia continuavano ad essere persistenti le segnalazioni circa la velocità mai troppo consona alle condizioni della strada stessa. Il ministero dei trasporti ha recentemente indicato i dossi come un efficace metodo di "controllo" della velocità ed il loro posizionamento è stato abbinato alla diminuzione della velocità massima prevista (ora 30km/h) nel tratto compreso fra via Val d'Aran e piazza XX Settembre.”



I dossi posizionati, di altezza di 7 cm e larghezza 120 cm, rispondo ai dettami del Codice della Strada. Sempre rispetto alla sicurezza ed alla velocità, vi è un progetto che riguarda un’altra zona di Dronero, nello specifico via Blanchi di Roascio. Anche qui verranno posizionati dei dossi.