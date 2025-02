Domenica di controlli sulla tangenziale di Bra: nove patenti ritirate

Numerose pattuglie della Polizia sono state impiegate nella giornata di domenica 2 febbraio su alcune strade della provincia di Cuneo per controllare il rispetto dei limiti di velocità. I controlli sono avvenuti tramite l’apparecchiatura Telelaser con MicroDigiCam.

Gli agenti della sezione Polizia Stradale di Cuneo, Distaccamento di Saluzzo, hanno proceduto al controllo per i veicoli in transito sulla SS702: la Tangenziale di Bra.

Sono state contestate 10 violazioni per superamento dei limiti, accertamento che in 9 casi ha comportato il ritiro immediato della patente, per aver superato di oltre 40 km/h il limite di velocità. Una delle vetture multate faceva i 162 km orari, con il superamento del limite di oltre 63 km/h.

La Polizia Stradale ricorda ancora una volta che il fattore umano, ovvero i nostri comportamenti sono la causa principale di incidenti stradali e che quando si è alla guida occorre essere nelle migliori condizioni psicofisiche e consapevoli dei fattori connessi all’assunzione di condotte a rischio, come l’eccesso di velocità.