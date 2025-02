Donatori di sangue per gatti e cani: da Savigliano il progetto d'istituzione di un registro ufficiale

L’associazione Amici dei mici ODV di Savigliano da sempre crede nell’importanza della donazione di sangue anche tra gli animali. Un atto che, non solo può salvare una vita ma rappresenta anche un contributo allo sviluppo della medicina veterinaria. Per questo motivo sta lavorando assiduamente per promuovere la costruzione di un registro aggiornato dei donatori. Il progetto vuole essere di aiuto durante l’emergenza nella ricerca di un gatto o cane donatore su richiesta di un Medico Veterinario.

“La trasfusione di sangue - spiega il dott. Pier Giuseppe Biolatti, veterinario che da anni collabora con l’associazione - è una procedura salvavita in medicina veterinaria, particolarmente per i pazienti anemici. La compatibilità ematica è fondamentale nei gatti per prevenire reazioni avverse e l'isoeritrolisi neonatale. Con la conoscenza appropriata dei gruppi sanguigni e delle pratiche di trasfusione, è possibile migliorare significativamente la salute e la sopravvivenza dei pazienti felini. I donatori di sangue devono soddisfare determinati requisiti fisici e devono essere negativi per le malattie infettive trasmissibili. La quantità standard di sangue prelevata e trasfusa in un gatto è di circa 50-60 ml. Se correttamente prelevato e conservato, il sangue può essere mantenuto fino a 35giorni.”

Il registro dei donatori non intende sostituire le anagrafi regionali e nazionali ma è un punto di partenza al momento della necessità immediata.

"Progetto importante, salverà molte vite animali"

Un animale donatore, per poter essere dichiarato idoneo alla donazione, deve avere un peso di almeno 5 chilogrammi e un'età compresa tra uno e otto anni, oltre a vivere in ambienti interni, presentare FIV-FELV negativo ed essere sano e sottoposto a una regolare profilassi vaccinale.

“La medicina trasfusionale – spiega Enrica Piano, Presidente di Amici dei mici ODV - comporta sempre la presenza di due figure di Medici Veterinari, il primo è colui che assiste l'animale che necessita la trasfusione di sangue, il secondo è il Veterinario curante dell'animale donatore con il quale occorre confrontarsi. Credo molto in questo progetto, ritengo possa aiutare a salvare tante vite ma tengo a sottolineare che per l’associazione e per tutti noi volontari la salute e il benessere dell’animale donatore è fondamentale tanto quanto il bisogno di salvare l’animale malato. “

Il progetto inizierà con il mondo felino in quanto l’associazione Amici dei mici opera principalmente con i gatti. Per il futuro è previsto di ampliare il progetto anche ai cani.

Per informazioni: odv@amicideimici.org cell. 3291755819 - 3348919666