Infrasettimanale in viaggio per la Honda Olivero Cuneo: trasferta a Busto Arsizio

Dopo la vittoria pesante contro la Bartoccini-MC Restauri Perugia, la Honda Olivero Cuneo lascia la Granda per un altro match importante: alla E-Work Arena la Eurotek Uyba Busto Arsizio attende le Gatte.

La sfida vede protagoniste due squadre dalla classifica e dal percorso diverso. Le ragazze di Pintus stanno vivendo un ottimo momento, figlio di tre vittorie nelle ultime cinque gare, ma la lotta alla salvezza non è finita. Dall’altro lato le padrone di casa vogliono la vittoria per risollevarsi da un periodo complicato, cercando il miglior piazzamento possibile in zona Play Off.

Queste le parole di Gino Primasso in vista della sfida: “Mercoledì ci darà un'idea importante del nostro valore. Giochiamo contro una squadra che, insieme a Bergamo, è la rivelazione positiva del campionato. Abbiamo fatto molta fatica in casa, ma ora affronteremo la sfida a viso aperto. Sappiamo che la strada verso la salvezza non è finita, in special modo in un campionato difficile come questo. Andiamo a Busto Arsizio consapevoli che per noi sarà una settimana importante”.

